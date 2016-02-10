آخر تطورات "كورونا" .. ضحايا "المرعب" بالصين تقترب من "الأرقام الأربعة"

أكثر من 40 ألف مصاب وأزمة "السفينة الموبوءة" تتزايد وتحذير بريطاني

بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، أعلنت الصين ارتفاعاً جديداً في ضحايا فيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ لتقترب حالات الوفاة من الألف حالة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 908، إضافة إلى اثنين آخرين خارج الصين، وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البر الرئيس الصيني، إلى 40171.

ورغم زيادة عدد الإصابات، إلا أن ذلك يحدث بوتيرة أقل، وفق "سكاي نيوز عربية"، مما يعطي مؤشراً إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين، مثل فرض حجر صحي بشكل صارم.

عودة الحياة تدريجياً

وبعد نحو شهرين من ظهور الفيروس للمرة الأولى، بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين، الإثنين، بعد أن خفّفت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب وباء كورونا الجديد.

وتُوفي يوم الأحد 97 شخصاً، مسجلاً بذلك أكبر عدد من حالات الوفاة خلال يوم واحد، منذ اكتشاف تفشي كورونا أول مرة في ديسمبر في سوق للمأكولات البحرية، في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

وسبّب الوباء تعطيلاً كبيراً للحياة في الصين حيث تحولت المدن الصينية، التي تعج عادة بالحركة، إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.

السفينة الموبوءة

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الصحة اليابانية التأكد من إصابة نحو 60 شخصاً آخرين، على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مسؤولون بالوزارة، الإثنين، أنهم يفحصون النتائج مرتين، ولا يستطيعون الإفصاح عن الرقم بدقة، مضيفين أنهم سيكشفون عن مزيد من التفاصيل قريباً.

وقال مسؤولون صحيون، في وقت سابق، إن 70 شخصاً أصيبوا بالفيروس من بين 3711 راكباً على متن السفينة "دياموند برينسيس" الذين يخضعون للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

تحذير بريطاني

من جهتها، قالت بريطانيا، الإثنين، إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وحدّدت الوزارة مستشفى آرو بارك ومستشفى كينتس هيل بارك كمنشأتَي "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن 4 حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.