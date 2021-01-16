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خلال الـ24 ساعة.. ألمانيا تسجل 18678 إصابة جديدة و980 وفاة

سجًلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18678 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و980 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و19636 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 45974 وفاة.

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خلال الـ24 ساعة.. ألمانيا تسجل 18678 إصابة جديدة و980 وفاة
سبق

سجًلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18678 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و980 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و19636 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 45974 وفاة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:20 AM

خلال الـ24 ساعة.. ألمانيا تسجل 18678 إصابة جديدة و980 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجًلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18678 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و980 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و19636 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 45974 وفاة.

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