أمر ملكي: تعيين عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.