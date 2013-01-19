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بحضور محافظ المخواة.. انطلاق فعالية الاستعراض الرملي بناوان

تحت إشراف إمارة منطقة الباحة وسط حضور كبير

تصوير: سالم العمري

شارك محافظ محافظة المخواة نايف الهزاني اليوم الجمعة في فعالية "الاستعراض الرملي" بمركز ناوان التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان وتحت إشراف إمارة منطقة الباحة.

وحضر الفعالية أيضاً رئيس مركز ناوان علي الشهري والشيخ عايض الزهراني شيخ قبيلة آل سعد بناوان ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وكان لفريق مرهمات الغربية المتميز حضور واستعراض ملفت للأنظار على رمال ناوان الذهبية في تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضر هذه الفعالية في أكبر تجمع على مستوى منطقة الباحة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم وتلاها كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان الدكتور يحيى الزهراني وبعدها أعلن المحافظ عن انطلاق الاستعراض في ترقب كبير من الحاضرين.

وتواجدت فرق استعراضية كفريق الباحة رايدرز وفريق صقور الباحة للدراجات النارية وفريق السلام للبحث والإنقاذ بالباحة.

وفِي الختام تم تسليم الدروع التذكارية وشهادات شكر وتقدير للجهات المشاركة في مساء جميل ومميز.

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بحضور محافظ المخواة.. انطلاق فعالية الاستعراض الرملي بناوان
سبق

تصوير: سالم العمري

شارك محافظ محافظة المخواة نايف الهزاني اليوم الجمعة في فعالية "الاستعراض الرملي" بمركز ناوان التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان وتحت إشراف إمارة منطقة الباحة.

وحضر الفعالية أيضاً رئيس مركز ناوان علي الشهري والشيخ عايض الزهراني شيخ قبيلة آل سعد بناوان ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وكان لفريق مرهمات الغربية المتميز حضور واستعراض ملفت للأنظار على رمال ناوان الذهبية في تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضر هذه الفعالية في أكبر تجمع على مستوى منطقة الباحة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم وتلاها كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان الدكتور يحيى الزهراني وبعدها أعلن المحافظ عن انطلاق الاستعراض في ترقب كبير من الحاضرين.

وتواجدت فرق استعراضية كفريق الباحة رايدرز وفريق صقور الباحة للدراجات النارية وفريق السلام للبحث والإنقاذ بالباحة.

وفِي الختام تم تسليم الدروع التذكارية وشهادات شكر وتقدير للجهات المشاركة في مساء جميل ومميز.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
11:40 PM

بحضور محافظ المخواة.. انطلاق فعالية الاستعراض الرملي بناوان

تحت إشراف إمارة منطقة الباحة وسط حضور كبير

A A A
سلطان السهيمي - المخواة
3
1,054

تصوير: سالم العمري

شارك محافظ محافظة المخواة نايف الهزاني اليوم الجمعة في فعالية "الاستعراض الرملي" بمركز ناوان التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان وتحت إشراف إمارة منطقة الباحة.

وحضر الفعالية أيضاً رئيس مركز ناوان علي الشهري والشيخ عايض الزهراني شيخ قبيلة آل سعد بناوان ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وكان لفريق مرهمات الغربية المتميز حضور واستعراض ملفت للأنظار على رمال ناوان الذهبية في تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضر هذه الفعالية في أكبر تجمع على مستوى منطقة الباحة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم وتلاها كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان الدكتور يحيى الزهراني وبعدها أعلن المحافظ عن انطلاق الاستعراض في ترقب كبير من الحاضرين.

وتواجدت فرق استعراضية كفريق الباحة رايدرز وفريق صقور الباحة للدراجات النارية وفريق السلام للبحث والإنقاذ بالباحة.

وفِي الختام تم تسليم الدروع التذكارية وشهادات شكر وتقدير للجهات المشاركة في مساء جميل ومميز.

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