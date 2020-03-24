"الحج" تتيح للمعتمرين المتأخرين طلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة

قالت إن تقديم الطلبات متاح عبر الموقع الإلكتروني حتى السبت الرابع من شعبان المقبل

أعلنت اليوم الاثنين وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخُّر المغادرة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلب متاح حتى نهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2020، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على هذا الرابط: eservices.haj.gov.sa .