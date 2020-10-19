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جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق بوابة التوظيف الإلكترونية

في مجموعة متنوّعة من المجالات تتضمّن خدمة العملاء وإدارة الحشود

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية، في مجموعة متنوعة من المجالات تتضمن: خدمة العملاء، إدارة الحشود، الضيافة والبروتوكول، الصحة والسلامة، إضافة إلى مرشدي الجولات.

وستتيح هذه الفرص الوظيفية الانضمام إلى صفوف فريق عمل الجناح في دبي خلال هذا الحدث الدولي الذي يترقبه العالم في الشرق الأوسط، وستمتد فترة التوظيف طوال مدة إكسبو 2020 دبي، أي من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

وشددت رئيسة العمليات العامة في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي خولة السعدون، على أهمية استقطاب الشباب والشابات المبدعين لوظائف متميزة في جناح المملكة.

وقالت: "يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة لاكتساب خبرات عالمية ترتقي بمسارهم الوظيفي، وفي ظل توافد العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، نحرص على تقديم تجربة فريدة لزوار جناحنا وتوفير بيئة عمل نشطة متعددة الثقافات والخبرات"، مشجعة الراغبين في خوض هذه التجربة على الانضمام إلى رحلة مليئة بالتجارب الجديدة والملهمة وإبراز مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في ظل قيادتنا الرشيدة.

ويمكن للمهتمين الانضمام إلى فريق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/joinus أو التقدم عبر صفحة الجناح على موقع لينكد إن KSAExpo2020، وللاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني ubai.comjobs@ksaexpo2020d.

إكسبو 2020 دبي جناح المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق بوابة التوظيف الإلكترونية
سبق

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية، في مجموعة متنوعة من المجالات تتضمن: خدمة العملاء، إدارة الحشود، الضيافة والبروتوكول، الصحة والسلامة، إضافة إلى مرشدي الجولات.

وستتيح هذه الفرص الوظيفية الانضمام إلى صفوف فريق عمل الجناح في دبي خلال هذا الحدث الدولي الذي يترقبه العالم في الشرق الأوسط، وستمتد فترة التوظيف طوال مدة إكسبو 2020 دبي، أي من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

وشددت رئيسة العمليات العامة في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي خولة السعدون، على أهمية استقطاب الشباب والشابات المبدعين لوظائف متميزة في جناح المملكة.

وقالت: "يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة لاكتساب خبرات عالمية ترتقي بمسارهم الوظيفي، وفي ظل توافد العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، نحرص على تقديم تجربة فريدة لزوار جناحنا وتوفير بيئة عمل نشطة متعددة الثقافات والخبرات"، مشجعة الراغبين في خوض هذه التجربة على الانضمام إلى رحلة مليئة بالتجارب الجديدة والملهمة وإبراز مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في ظل قيادتنا الرشيدة.

ويمكن للمهتمين الانضمام إلى فريق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/joinus أو التقدم عبر صفحة الجناح على موقع لينكد إن KSAExpo2020، وللاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني ubai.comjobs@ksaexpo2020d.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:55 AM

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق بوابة التوظيف الإلكترونية

في مجموعة متنوّعة من المجالات تتضمّن خدمة العملاء وإدارة الحشود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية، في مجموعة متنوعة من المجالات تتضمن: خدمة العملاء، إدارة الحشود، الضيافة والبروتوكول، الصحة والسلامة، إضافة إلى مرشدي الجولات.

وستتيح هذه الفرص الوظيفية الانضمام إلى صفوف فريق عمل الجناح في دبي خلال هذا الحدث الدولي الذي يترقبه العالم في الشرق الأوسط، وستمتد فترة التوظيف طوال مدة إكسبو 2020 دبي، أي من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

وشددت رئيسة العمليات العامة في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي خولة السعدون، على أهمية استقطاب الشباب والشابات المبدعين لوظائف متميزة في جناح المملكة.

وقالت: "يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة لاكتساب خبرات عالمية ترتقي بمسارهم الوظيفي، وفي ظل توافد العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، نحرص على تقديم تجربة فريدة لزوار جناحنا وتوفير بيئة عمل نشطة متعددة الثقافات والخبرات"، مشجعة الراغبين في خوض هذه التجربة على الانضمام إلى رحلة مليئة بالتجارب الجديدة والملهمة وإبراز مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في ظل قيادتنا الرشيدة.

ويمكن للمهتمين الانضمام إلى فريق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/joinus أو التقدم عبر صفحة الجناح على موقع لينكد إن KSAExpo2020، وللاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني ubai.comjobs@ksaexpo2020d.

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