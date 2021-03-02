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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات جنوب مدينة الرياض؛ منهم (8) مواطنين و(2) مقيمان من الجنسية المصرية والسودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات جنوب مدينة الرياض؛ منهم (8) مواطنين و(2) مقيمان من الجنسية المصرية والسودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
07:24 PM

"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم (8) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات جنوب مدينة الرياض؛ منهم (8) مواطنين و(2) مقيمان من الجنسية المصرية والسودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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