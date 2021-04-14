وكان الفيديو قد صوَّره شخص وهو يقود مركبة، ويذكر أنه يعمل لدى أحد تطبيقات التوصيل، ويقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بقيامه بمخالفة منع التجوُّل.

قبضت الجهات الأمنية بالطائف على شخصَيْن بعد تداوُل مقطع فيديو، يُظهر مخالفتهما قرار منع التجوُّل.

الطائف.. ضَبْط شخصَيْن بعد فيديو مخالفة منع التجوُّل في الصندوق الخلفي للمركبة عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-13 قبضت الجهات الأمنية بالطائف على شخصَيْن بعد تداوُل مقطع فيديو، يُظهر مخالفتهما قرار منع التجوُّل. وكان الفيديو قد صوَّره شخص وهو يقود مركبة، ويذكر أنه يعمل لدى أحد تطبيقات التوصيل، ويقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بقيامه بمخالفة منع التجوُّل.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 11:45 PM

اخر تعديل 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:56 AM

الطائف.. ضَبْط شخصَيْن بعد فيديو مخالفة منع التجوُّل في الصندوق الخلفي للمركبة





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قبضت الجهات الأمنية بالطائف على شخصَيْن بعد تداوُل مقطع فيديو، يُظهر مخالفتهما قرار منع التجوُّل.

وكان الفيديو قد صوَّره شخص وهو يقود مركبة، ويذكر أنه يعمل لدى أحد تطبيقات التوصيل، ويقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بقيامه بمخالفة منع التجوُّل.