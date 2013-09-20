حزب "بوتين" يستحوذ على ثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية

الحزب الشيوعي أحرز المرتبة الثانية بنسبة 19.20%

أعلن حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "روسيا الموحّدة" الحاكم، اليوم (الاثنين)، فوزه بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التشريعية، التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير، بحسب ما أفادت "فرانس 24".

وذكرت وكالة تاس، أن حزب "بوتين" حصل على 49.63 في المئة من الأصوات في قائمة الحزب إلى مجلس الدوما (البرلمان) مع معالجة 95.05 في المئة من نتائج التصويت، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وأضافت أن حزب "روسيا الموحدة" حصل على 112 صوتاً في القائمة، كما هيمن على 199 دائرة انتخابية ذات عضو واحد. ونتيجة لذلك، ضمن الحزب حتى الآن الأغلبية الدستورية في مجلس النواب.

وأشارت "تاس" إلى أنه بعد فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع، تقدم حزب "بوتين" بنسبة 49.63 في المئة على الحزب الشيوعي، الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 19.20 في المئة، يليه الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بنسبة 7.48 في المئة.