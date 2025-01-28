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"الصحة": تسجيل 4474 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4445 خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 627 وفاة جديدة بالهند و495 بالمكسيك و36 بمصر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت الهند 251209 إصابات بفيروس كورونا "بكوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40.62 مليون إصابة.

وأوضحت بيانات حكومية في الهند، أنه جرى تسجيل 627 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من جرّاء الفيروس492327 حالة وفاة.

المكسيك

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 49150 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 495.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و828446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 304803 وفيات.

مصر

سجّلت مصر 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 417453؛ من ضمنهم 351418 حالة شُفيت، و22496 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 627 وفاة جديدة بالهند و495 بالمكسيك و36 بمصر
سبق

سجّلت الهند 251209 إصابات بفيروس كورونا "بكوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40.62 مليون إصابة.

وأوضحت بيانات حكومية في الهند، أنه جرى تسجيل 627 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من جرّاء الفيروس492327 حالة وفاة.

المكسيك

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 49150 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 495.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و828446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 304803 وفيات.

مصر

سجّلت مصر 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 417453؛ من ضمنهم 351418 حالة شُفيت، و22496 حالة وفاة.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:31 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:32 PM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 627 وفاة جديدة بالهند و495 بالمكسيك و36 بمصر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت الهند 251209 إصابات بفيروس كورونا "بكوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40.62 مليون إصابة.

وأوضحت بيانات حكومية في الهند، أنه جرى تسجيل 627 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من جرّاء الفيروس492327 حالة وفاة.

المكسيك

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 49150 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 495.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و828446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 304803 وفيات.

مصر

سجّلت مصر 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 417453؛ من ضمنهم 351418 حالة شُفيت، و22496 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,989
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,763
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