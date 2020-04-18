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أمانة تبوك: الرابط المتداول بشأن أراضي المنح لثلاث فئات فقط

قالت: الوصف المتداول في مواقع التواصل غير صحيح

أوضحت أمانة تبوك أنه إشارة لكثرة الاستفسارات حول ما تم نشره من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود رابط تسجيل تقديم لمنح الأراضي من أمانة تبوك، وأن الوصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحة سامية.

وقالت الأمانة: إن "الرابط صحيح، لكن ما ذكر بالرسالة المتداولة غير صحيح، والحقيقة أن الرابط موجود على موقع الأمانة لمن صدر له أمر سامِ من الديوان الملكي، أو لمنح الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة المشاركين بالحد الجنوبي فقط، وليس لاستقبال الطلبات كما ذُكر بالرسالة المتداولة".

أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك: الرابط المتداول بشأن أراضي المنح لثلاث فئات فقط
سبق

أوضحت أمانة تبوك أنه إشارة لكثرة الاستفسارات حول ما تم نشره من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود رابط تسجيل تقديم لمنح الأراضي من أمانة تبوك، وأن الوصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحة سامية.

وقالت الأمانة: إن "الرابط صحيح، لكن ما ذكر بالرسالة المتداولة غير صحيح، والحقيقة أن الرابط موجود على موقع الأمانة لمن صدر له أمر سامِ من الديوان الملكي، أو لمنح الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة المشاركين بالحد الجنوبي فقط، وليس لاستقبال الطلبات كما ذُكر بالرسالة المتداولة".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:10 PM

أمانة تبوك: الرابط المتداول بشأن أراضي المنح لثلاث فئات فقط

قالت: الوصف المتداول في مواقع التواصل غير صحيح

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
5,545

أوضحت أمانة تبوك أنه إشارة لكثرة الاستفسارات حول ما تم نشره من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود رابط تسجيل تقديم لمنح الأراضي من أمانة تبوك، وأن الوصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحة سامية.

وقالت الأمانة: إن "الرابط صحيح، لكن ما ذكر بالرسالة المتداولة غير صحيح، والحقيقة أن الرابط موجود على موقع الأمانة لمن صدر له أمر سامِ من الديوان الملكي، أو لمنح الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة المشاركين بالحد الجنوبي فقط، وليس لاستقبال الطلبات كما ذُكر بالرسالة المتداولة".

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