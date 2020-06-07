النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم يدفع متعافين لطرح دمائهم كسلعة للبيع

دفع نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم في شفاء المصابين بفيروس كورونا، بعض المتعافين من المرض لطرح دمائهم كسلعة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين الألف إلى ألفي دولار! وذلك بحسب تقرير لقناة "العربية" من العراق، البلد الذي حصد فيه "كورونا" أرواح أكثر من 300 عراقي حتى الوقت الحالي، في مقابل تشافي أكثر من خمسة آلاف حالة، بينما لا تزال أعداد المتبرعين بدمائهم من المتشافين ضئيلة للغاية في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير!

وفي مقابل ذلك، يتطوع متبرعون لتقديم دمائهم مجانًا لتكون طوق نجاة لآخرين، ويدعو المختصون المتعافين من الفيروس ممن مناعتهم قوية، إلى التبرع بدمائهم خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين من بعد شفائهم تمامًا للتبرع بدمائهم، ويكون إنسانيًا دون أهداف مادية لإنقاذ حياة الآخرين، متمنين انتهاء الحالات السلبية لبعض الأفراد الذين يعرضون دماءهم للبيع عبر منصات التواصل!!

وبعد تجاوز سعر الكيس ألفي دولار، أفتى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد الطه، بحرمة بيع بلازما الدم، مؤكدًا أن المتعافي واجب عليه منحها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويقع الإثم على من يتجاهل هذا الأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم يدفع متعافين لطرح دمائهم كسلعة للبيع
سبق

دفع نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم في شفاء المصابين بفيروس كورونا، بعض المتعافين من المرض لطرح دمائهم كسلعة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين الألف إلى ألفي دولار! وذلك بحسب تقرير لقناة "العربية" من العراق، البلد الذي حصد فيه "كورونا" أرواح أكثر من 300 عراقي حتى الوقت الحالي، في مقابل تشافي أكثر من خمسة آلاف حالة، بينما لا تزال أعداد المتبرعين بدمائهم من المتشافين ضئيلة للغاية في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير!

وفي مقابل ذلك، يتطوع متبرعون لتقديم دمائهم مجانًا لتكون طوق نجاة لآخرين، ويدعو المختصون المتعافين من الفيروس ممن مناعتهم قوية، إلى التبرع بدمائهم خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين من بعد شفائهم تمامًا للتبرع بدمائهم، ويكون إنسانيًا دون أهداف مادية لإنقاذ حياة الآخرين، متمنين انتهاء الحالات السلبية لبعض الأفراد الذين يعرضون دماءهم للبيع عبر منصات التواصل!!

وبعد تجاوز سعر الكيس ألفي دولار، أفتى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد الطه، بحرمة بيع بلازما الدم، مؤكدًا أن المتعافي واجب عليه منحها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويقع الإثم على من يتجاهل هذا الأمر.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:48 PM

فيديو.. نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم يدفع متعافين لطرح دمائهم كسلعة للبيع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
5,515

دفع نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم في شفاء المصابين بفيروس كورونا، بعض المتعافين من المرض لطرح دمائهم كسلعة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين الألف إلى ألفي دولار! وذلك بحسب تقرير لقناة "العربية" من العراق، البلد الذي حصد فيه "كورونا" أرواح أكثر من 300 عراقي حتى الوقت الحالي، في مقابل تشافي أكثر من خمسة آلاف حالة، بينما لا تزال أعداد المتبرعين بدمائهم من المتشافين ضئيلة للغاية في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير!

وفي مقابل ذلك، يتطوع متبرعون لتقديم دمائهم مجانًا لتكون طوق نجاة لآخرين، ويدعو المختصون المتعافين من الفيروس ممن مناعتهم قوية، إلى التبرع بدمائهم خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين من بعد شفائهم تمامًا للتبرع بدمائهم، ويكون إنسانيًا دون أهداف مادية لإنقاذ حياة الآخرين، متمنين انتهاء الحالات السلبية لبعض الأفراد الذين يعرضون دماءهم للبيع عبر منصات التواصل!!

وبعد تجاوز سعر الكيس ألفي دولار، أفتى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد الطه، بحرمة بيع بلازما الدم، مؤكدًا أن المتعافي واجب عليه منحها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويقع الإثم على من يتجاهل هذا الأمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة