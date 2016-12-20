النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سخيفة وعبثية.. الصين ترشق "ترامب" بعد وصفه رئيسها بـ"القاتل"!

متحدث بكين: تصريحاتٌ تسعى لتأثير رخيص و"ستلقى إدانة لا محالة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "قاتل"؛ بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: "بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيًا وراء تأثير رخيص".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "ستلقى إدانة ورفضًا لا محالة"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "ترامب" قد وصف، في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، الرئيسَ الصيني بـ"القاتل"، مضيفًا مع ذلك، أن علاقاته مع "شي" كانت "رائعة" قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وطالَبَ "ترامب" الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سخيفة وعبثية.. الصين ترشق "ترامب" بعد وصفه رئيسها بـ"القاتل"!
سبق

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "قاتل"؛ بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: "بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيًا وراء تأثير رخيص".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "ستلقى إدانة ورفضًا لا محالة"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "ترامب" قد وصف، في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، الرئيسَ الصيني بـ"القاتل"، مضيفًا مع ذلك، أن علاقاته مع "شي" كانت "رائعة" قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وطالَبَ "ترامب" الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:29 PM

سخيفة وعبثية.. الصين ترشق "ترامب" بعد وصفه رئيسها بـ"القاتل"!

متحدث بكين: تصريحاتٌ تسعى لتأثير رخيص و"ستلقى إدانة لا محالة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
247

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "قاتل"؛ بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: "بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيًا وراء تأثير رخيص".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "ستلقى إدانة ورفضًا لا محالة"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "ترامب" قد وصف، في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، الرئيسَ الصيني بـ"القاتل"، مضيفًا مع ذلك، أن علاقاته مع "شي" كانت "رائعة" قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وطالَبَ "ترامب" الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة