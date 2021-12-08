"عبدالعزيز بن تركي" رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2024

زكت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم الأربعاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة 2021-2024م.

وعقد اليوم الأربعاء اجتماع الجمعية العمومية العشرون الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.وشهدت الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024م، إضافة لمناقشة عدد من التقارير التي من أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، كما تمت مناقشة لوائح وأنظمة الدورات العربية، وتقرير الخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، ودورتي الألعاب العربية 2023م و2027م، والتقرير المالي والإداري.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة المقبلة.