فيديو.. تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود

"سيارتك تفزع لك" حال اختيارك "الأخضر".. لاحظ الفرق والمسببات

تختلف ممارسات السائقين أثناء القيادة من شخص لآخر فيما يخص الفرق في استهلاك الوقود؛ حيث يُعد التسارع والتباطؤ أحد مسببات سرعة نفاذ الوقود، كما أن استخدام تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود بسبب اختصار الطريق، بالإضافة إلى اختيار مستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة".

من جانبه، يهدف تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة في المركبات.

ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظاميْ (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميلها مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي: (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، الإطارات، الإنارة)، وعند اختيار أي منها؛ سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز (QR) متوفرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصة التشغيل "بلاغ تجاري" للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.