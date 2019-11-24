النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود

"سيارتك تفزع لك" حال اختيارك "الأخضر".. لاحظ الفرق والمسببات

تختلف ممارسات السائقين أثناء القيادة من شخص لآخر فيما يخص الفرق في استهلاك الوقود؛ حيث يُعد التسارع والتباطؤ أحد مسببات سرعة نفاذ الوقود، كما أن استخدام تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود بسبب اختصار الطريق، بالإضافة إلى اختيار مستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة".

من جانبه، يهدف تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة في المركبات.

ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظاميْ (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميلها مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي: (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، الإطارات، الإنارة)، وعند اختيار أي منها؛ سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز (QR) متوفرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصة التشغيل "بلاغ تجاري" للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

خرائط جوجل استهلاك الوقود سيارتك تفزع لك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود
سبق

تختلف ممارسات السائقين أثناء القيادة من شخص لآخر فيما يخص الفرق في استهلاك الوقود؛ حيث يُعد التسارع والتباطؤ أحد مسببات سرعة نفاذ الوقود، كما أن استخدام تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود بسبب اختصار الطريق، بالإضافة إلى اختيار مستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة".

من جانبه، يهدف تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة في المركبات.

ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظاميْ (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميلها مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي: (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، الإطارات، الإنارة)، وعند اختيار أي منها؛ سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز (QR) متوفرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصة التشغيل "بلاغ تجاري" للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:20 AM

فيديو.. تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود

"سيارتك تفزع لك" حال اختيارك "الأخضر".. لاحظ الفرق والمسببات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,907

تختلف ممارسات السائقين أثناء القيادة من شخص لآخر فيما يخص الفرق في استهلاك الوقود؛ حيث يُعد التسارع والتباطؤ أحد مسببات سرعة نفاذ الوقود، كما أن استخدام تطبيقات خرائط جوجل تساعد في خفض استهلاك الوقود بسبب اختصار الطريق، بالإضافة إلى اختيار مستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة".

من جانبه، يهدف تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة في المركبات.

ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظاميْ (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميلها مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي: (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، الإطارات، الإنارة)، وعند اختيار أي منها؛ سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز (QR) متوفرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصة التشغيل "بلاغ تجاري" للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة