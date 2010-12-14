"مكرمي" مديرًا لمستشفى جازان العام

أصدر مدير عام صحة جازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًا بتعيين عبدالرحمن مكرمي، مديرًا لمستشفى جازان العام.

من جانبه رفع "مكرمي"، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

ويعد "مكرمي" من الكفاءات الوطنية الشابة في صحة جازان .