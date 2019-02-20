22953 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
وزارة الداخلية تشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22953) مخالفة، وذلك للفترة من 12/ 7/ 1443هـ حتى 18/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7277)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3067) مخالفة، والشرقية بـ (2955)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1908)، ومنطقة القصيم بـ (1566)، ومنقطة حائل بـ (1589)، ومنطقة الجوف بـ (966)، ومنطقة جازان بـ (827)، ومنطقة تبوك بـ (726)، ومنطقة الباحة بـ (682)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (479)، ومنطقة نجران بـ (470)، ومنطقة عسير بـ (441).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
22953 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-20
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22953) مخالفة، وذلك للفترة من 12/ 7/ 1443هـ حتى 18/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7277)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3067) مخالفة، والشرقية بـ (2955)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1908)، ومنطقة القصيم بـ (1566)، ومنقطة حائل بـ (1589)، ومنطقة الجوف بـ (966)، ومنطقة جازان بـ (827)، ومنطقة تبوك بـ (726)، ومنطقة الباحة بـ (682)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (479)، ومنطقة نجران بـ (470)، ومنطقة عسير بـ (441).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:05 PM
22953 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
وزارة الداخلية تشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22953) مخالفة، وذلك للفترة من 12/ 7/ 1443هـ حتى 18/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7277)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3067) مخالفة، والشرقية بـ (2955)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1908)، ومنطقة القصيم بـ (1566)، ومنقطة حائل بـ (1589)، ومنطقة الجوف بـ (966)، ومنطقة جازان بـ (827)، ومنطقة تبوك بـ (726)، ومنطقة الباحة بـ (682)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (479)، ومنطقة نجران بـ (470)، ومنطقة عسير بـ (441).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.