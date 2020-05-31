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بمشاركة 80 حكماً.. "الكريديس" يدشن ورشة عمل الحكام عبر "الاتصال المرئي"

لتقديم برامج تطور من أداء الحكم السعودي

دشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح الكريديس أمس، ورشة عمل حكام الدراجات عبر "الاتصال المرئي"، بمشاركة أكثر من 80 حكماً.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي للدراجات في بداية الورشة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذه الجائحة والعالم أجمع، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الحكام الرئيسة في دعم هذه الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الدراجات سيقدم كافة البرامج التطويرية في سبيل تطوير الحكم السعودي.


بعد ذلك انطلقت فقرات الورشة، حيث ناقش رئيس لجنة الحكام سلطان بن بكر البرناوي والحكم فيصل بن سعيد الشريف وعضو لجنة الحكام حسين بن معتوق الخليفة، المستجدات والمعلومات والقوانين الخاصة بهذه الرياضة وسبل تطوير الحكم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 80 حكماً.. "الكريديس" يدشن ورشة عمل الحكام عبر "الاتصال المرئي"
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح الكريديس أمس، ورشة عمل حكام الدراجات عبر "الاتصال المرئي"، بمشاركة أكثر من 80 حكماً.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي للدراجات في بداية الورشة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذه الجائحة والعالم أجمع، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الحكام الرئيسة في دعم هذه الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الدراجات سيقدم كافة البرامج التطويرية في سبيل تطوير الحكم السعودي.


بعد ذلك انطلقت فقرات الورشة، حيث ناقش رئيس لجنة الحكام سلطان بن بكر البرناوي والحكم فيصل بن سعيد الشريف وعضو لجنة الحكام حسين بن معتوق الخليفة، المستجدات والمعلومات والقوانين الخاصة بهذه الرياضة وسبل تطوير الحكم.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:58 PM

بمشاركة 80 حكماً.. "الكريديس" يدشن ورشة عمل الحكام عبر "الاتصال المرئي"

لتقديم برامج تطور من أداء الحكم السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح الكريديس أمس، ورشة عمل حكام الدراجات عبر "الاتصال المرئي"، بمشاركة أكثر من 80 حكماً.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي للدراجات في بداية الورشة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذه الجائحة والعالم أجمع، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الحكام الرئيسة في دعم هذه الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الدراجات سيقدم كافة البرامج التطويرية في سبيل تطوير الحكم السعودي.


بعد ذلك انطلقت فقرات الورشة، حيث ناقش رئيس لجنة الحكام سلطان بن بكر البرناوي والحكم فيصل بن سعيد الشريف وعضو لجنة الحكام حسين بن معتوق الخليفة، المستجدات والمعلومات والقوانين الخاصة بهذه الرياضة وسبل تطوير الحكم.

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