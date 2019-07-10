النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الآسيوي: نوفمبر موعد انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة ما بين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في تركمانستان، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقعت قرعة كأس آسيا المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس آسيا بعد أن حصد بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة أكتوبر الماضي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الآسيوي: نوفمبر موعد انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات
سبق

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة ما بين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في تركمانستان، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقعت قرعة كأس آسيا المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس آسيا بعد أن حصد بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة أكتوبر الماضي.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
09:49 PM

الآسيوي: نوفمبر موعد انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
242

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة ما بين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في تركمانستان، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقعت قرعة كأس آسيا المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس آسيا بعد أن حصد بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة أكتوبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,713
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,941

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة