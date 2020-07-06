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حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي!

قال: في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان تساهلوا في الإجراءات الوقائية فنجد المفاجأة

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن تهاون الناس وتساهلهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية ساعدا على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري"، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، في حديث عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، للتعلم من الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.

ولفت إلى أن ما نسمعه من آخر الأخبار عن اللقاحات ضد الفيروس هي أخبار إعلامية وليست أوراقاً علمية تثبت فعالياتها، ولكن الوضع مبشر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي!
سبق

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن تهاون الناس وتساهلهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية ساعدا على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري"، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، في حديث عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، للتعلم من الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.

ولفت إلى أن ما نسمعه من آخر الأخبار عن اللقاحات ضد الفيروس هي أخبار إعلامية وليست أوراقاً علمية تثبت فعالياتها، ولكن الوضع مبشر.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:09 AM

حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي!

قال: في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان تساهلوا في الإجراءات الوقائية فنجد المفاجأة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,326

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن تهاون الناس وتساهلهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية ساعدا على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري"، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، في حديث عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، للتعلم من الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.

ولفت إلى أن ما نسمعه من آخر الأخبار عن اللقاحات ضد الفيروس هي أخبار إعلامية وليست أوراقاً علمية تثبت فعالياتها، ولكن الوضع مبشر.

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