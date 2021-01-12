النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"

المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.

وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.

وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:04 PM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:27 PM

موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"

المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,818

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.

وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة