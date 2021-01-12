موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"
المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.
وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.
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الأرصاد
موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-12
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.
وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:04 PM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:27 PM
موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"
المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.
وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.