موجة باردة تضرب 5 مناطق غدًا بينها الرياض.. والصغرى "1- 4"

المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة غدًا #الأربعاء على مناطق عدة.

وقال المركز: الانخفاض يشمل #الحدود_الشمالية و#حائل و#القصيم وشمال #الشرقية و#الرياض، بانخفاض في درجات #الحرارة؛ حيث تسجل الصغرى ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.