مدير "إسلامية عسير" يستقبل مدير معهد الأئمة ويستعرض برامجه بالشريط الحدودي

نوه بدوره في نشر العلم الصحيح ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، في مكتبه، مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم البرامج الدعوية التي يقوم بها المعهد بالتعاون مع الفرع، وكذلك مناقشة البرامج الدعوية بالشريط الحدودي التابع لمنطقة عسير، وذلك لنشر العلم الصحيح ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة وتوعية المجتمع بمخاطرها.



وأكد "الخيري" أن هذه البلاد تنعم بقادة يقيمون شرع الله ويحاربون الإرهاب والفساد ويدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر، وهذه من نعم الله التي تستحق الشكر والثناء، منوهًا فضيلته بالتوجيهات السديدة لوزير الشؤون الإسلامية والمتابعة لجميع المناشط الدعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي لمنسوبي الوزارة وجميع شرائح المجتمع.



وسأل "الخيري" في ختام تصريحه الله عز وجل أن يديم علينا وعلى بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.