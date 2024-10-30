"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع توزيع الحقائب الدراسية في مأرب

واصل مشروع توزيع الخبز على اللاجئين في لبنان

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب والزي المدرسي للنازحين في محافظة مأرب، وذلك ضمن مشروع العودة إلى المدارس والمنفذ في عدة محافظات يمنية؛ حيث جرى أمس توزيع 2.800 حقيبة مدرسية و2.800 زي مدرسي، فضلًا عن مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد – 19" وتجهيز 32 فصلًا بديلًا، استفاد من التوزيع 2.800 طالب وطالبة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة افتتح مؤخرًا مدرسة الجيل في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، وتم تجهيز المدرسة لتستقبل الآلاف من الأطفال المتضررين من المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ حيث تستوعب 2.500 طالب على فترتين صباحية ومسائية في اليوم، وتتكون من 18 فصلًا دراسيًّا، إلى جانب مختبرين للكيمياء والفيزياء ومعمل كمبيوتر والعديد من المكاتب للمعلمين والإداريين.

وأشاد نائب مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة مأرب عبدالعزيز الباكري، بالدور الإنساني الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات من ضمنها التعليم، داعيًا منظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المكتب لتخطي الصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية بالمحافظة؛ نظرًا لازدياد أعداد الطلاب نتيجة النزوح الكبير من المحافظات الأخرى إلى مأرب.

وفي سياق منفصل دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة في مدينة فرافيني بجمهورية جامبيا، والذي يُنفّذ خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 870 مستفيدًا وإجراء 110 عمليات جراحية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتّصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز في شمال لبنان ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة.

ويقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يوميًّا للأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين على مدى 12 شهرًا، يستفيد منه 50,000 فرد، بمعدل ربطتين لكل أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية واللبنانية.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.