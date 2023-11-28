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احتفاءً باللقب الآسيوي الثامن.. أبها يقيم ممرًّا شرفيًّا للهلال

قدّم درعًا تذكاريًّا للرئيس الذهبي "ابن نافل"

وسط حضور جماهيري كبير، احتفى فريق أبها الأول لكرة القدم، بشقيقه الهلال، بعد حصول الأخير على لقب دوري أبطال آسيا 2021 من أمام بوهانج الكوري الجنوبي، الثلاثاء الماضي، (اللقب الآسيوي الثامن - الرابع بمسماه الجديد)، وذلك من خلال ممر شرفي للأزرق، قبل انطلاق مواجهة الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قدم رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي درعاً تذكارياً لرئيس نادي الهلال "الذهبي" فهد بن نافل.

وكان اللقاء الذي جمع الهلال وأبها انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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احتفاءً باللقب الآسيوي الثامن.. أبها يقيم ممرًّا شرفيًّا للهلال
سبق

وسط حضور جماهيري كبير، احتفى فريق أبها الأول لكرة القدم، بشقيقه الهلال، بعد حصول الأخير على لقب دوري أبطال آسيا 2021 من أمام بوهانج الكوري الجنوبي، الثلاثاء الماضي، (اللقب الآسيوي الثامن - الرابع بمسماه الجديد)، وذلك من خلال ممر شرفي للأزرق، قبل انطلاق مواجهة الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قدم رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي درعاً تذكارياً لرئيس نادي الهلال "الذهبي" فهد بن نافل.

وكان اللقاء الذي جمع الهلال وأبها انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:11 PM

احتفاءً باللقب الآسيوي الثامن.. أبها يقيم ممرًّا شرفيًّا للهلال

قدّم درعًا تذكاريًّا للرئيس الذهبي "ابن نافل"

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,839

وسط حضور جماهيري كبير، احتفى فريق أبها الأول لكرة القدم، بشقيقه الهلال، بعد حصول الأخير على لقب دوري أبطال آسيا 2021 من أمام بوهانج الكوري الجنوبي، الثلاثاء الماضي، (اللقب الآسيوي الثامن - الرابع بمسماه الجديد)، وذلك من خلال ممر شرفي للأزرق، قبل انطلاق مواجهة الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قدم رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي درعاً تذكارياً لرئيس نادي الهلال "الذهبي" فهد بن نافل.

وكان اللقاء الذي جمع الهلال وأبها انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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