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وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة

تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض.

ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض.

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وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة
سبق

تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض.

ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
02:16 PM

وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض.

ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض.

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