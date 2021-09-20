وفاة والد مدير شرطة منطقة مكة

تُوفي والد اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة، وأُديت الصلاة على الفقيد، أمس الخميس، بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودُفن بمقبرة شمال الرياض.

ويتقبل العزاء بمنزل اللواء عيد العتيبي؛ في حي الصحافة بمدينة الرياض.