فيديو.. أراد هندي أن يسبق القطار فدفع الثمن غاليًا

كل من جاء إلى معبر السكك الحديدية في مومباي بالهند، وقف منتظرًا عبور قطار الإكسبريس السريع؛ إلا هذا الرجل الذي اقتحم المعبر بدراجته النارية، محاولًا استباق عبور القطار؛ لكن الثواني لم تسعفه حتى من أجل التراجع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المراقبة هذا الفيديو المروع على أحد معابر السكك الحديدية في مومباي في 12 فبراير الجاري.

ويُظهر الفيديو كيف توقف العديد من المشاة وراكبي الدراجات النارية عند المعبر؛ لكن سائق الدراجة النارية اعتقد -على ما يبدو- أنه لديه ما يكفي من الوقت للعبور قبل وصول القطار.

وعندما بدأ في عبور المعبر، أدرك أن القطار قد وصل بالفعل، فاستخدم فرامل دراجته النارية التي لمع ضوؤها، قبل أن ينظر إلى اليسار لثانية ويدرك مدى الخطر القادم.

ولم يكن هناك حل للرجل سوى ترك الدراجة والنجاة بحياته، فقفز من الدراجة وسقط؛ بينما ضربت مقدمة القطار الدراجة بسرعة وعنف فحطمتها، وبعثرت أشلاءها، بينما جرى الرجل مبتعدًا وهو ينظر إلى القطار الهادر، وينظر إلى عمره الذي كاد يضيع، ويلمس جسده كأنما يخشى أن يكون قد فقد جزءًا منه.

وتم تداول لقطات الحادث على نطاق واسع على الإنترنت، حيث قال أحد المشاهدين: "إن سائق الدراجة النارية يتعجل موته".

وطالب آخرون بتوظيف حارس على المعبر السكك الحديدية، ليمنع الناس من العبور.