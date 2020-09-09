الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن رئيس برلمان شرق ليبيا

"صالح" بات شخصية رئيسة في مساعي السلام

ذكر ثلاثة دبلوماسيين اليوم (الأربعاء) أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح من قائمته السوداء للعقوبات؛ لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورًا محوريًا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأضاف الدبلوماسيون أن "صالح" بات الآن شخصية رئيسة في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي، وفقًا لـ "رويترز".

وأدرج الاتحاد الأوروبي "صالح" على القائمة السوداء منذ 2016، متهمًا إياه بعرقلة جهود السلام.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا وقف إطلاق النار الشهر الماضي ودعت إلى رفع الحصار المستمر منذ سبعة أشهر على المنشآت النفطية، كما طالب "صالح" بوقف الأعمال العدائية.