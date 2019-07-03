النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تصر على عدم الكشف عن أسباب مقتل بحارة غواصتها النووية

"الكرملين" اعتبرها أسرار دولة

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لن يكشف المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام؛ لأنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وأوضح أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تملك المعلومات الكاملة عن المأساة.

ولقي 14 بحاراً حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين الماضي؛ جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، بحسب الرواية الرسمية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "اي اس-12" المسماة "لوشاريك"، وتعتبر جهازاً سرياً غير عسكري مخصص للأبحاث والعمليات الخاصة في الأعماق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تصر على عدم الكشف عن أسباب مقتل بحارة غواصتها النووية
سبق

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لن يكشف المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام؛ لأنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وأوضح أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تملك المعلومات الكاملة عن المأساة.

ولقي 14 بحاراً حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين الماضي؛ جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، بحسب الرواية الرسمية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "اي اس-12" المسماة "لوشاريك"، وتعتبر جهازاً سرياً غير عسكري مخصص للأبحاث والعمليات الخاصة في الأعماق.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
04:32 PM

روسيا تصر على عدم الكشف عن أسباب مقتل بحارة غواصتها النووية

"الكرملين" اعتبرها أسرار دولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
877

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لن يكشف المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام؛ لأنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وأوضح أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تملك المعلومات الكاملة عن المأساة.

ولقي 14 بحاراً حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين الماضي؛ جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، بحسب الرواية الرسمية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "اي اس-12" المسماة "لوشاريك"، وتعتبر جهازاً سرياً غير عسكري مخصص للأبحاث والعمليات الخاصة في الأعماق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,566
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,402
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,817
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,357

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة