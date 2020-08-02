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"العنيزان": قدمنا برامج ثقافية فريدة أسعدت الحجاج.. والفائزون كانت هذه هداياهم

قال لـ"سبق": محاضرات ومسابقات جرى نقلها عبر ٣٩٠ شاشة موجودة في غرفهم

كشف نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ، عن نجاح البرامج الثقافية التي نظمتها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من محاضرات توعوية عبر التقنيات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال وجودهم في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، وحظيت بتفاعل وسرور من قبل الحجاج.

ولفت "العنيزان" إلى أنه نظرًا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني، فقد حرصت اللجنة الثقافية على أن تُقام جميع البرامج من محاضرات ومسابقات ولقاءات ثقافية عن بعد وتُنقل عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة موجودة في غرف الحجاج.

وأوضح أنه تم إرسال الأسئلة للمسابقات الثقافية عبر مجموعات "الواتس آب"، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وبين "العنيزان" أن البرامج تضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية" قدمها دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونوه نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل إلى أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة من وزير الحج والعمرة ضمن الخطة التنفيذية للحج، مقدماً شكره وتقديره لكافة مشرفي اللجان على تعاونهم لأنجاح البرامج الثقافية خلال موسم الحج.

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنيزان": قدمنا برامج ثقافية فريدة أسعدت الحجاج.. والفائزون كانت هذه هداياهم
سبق

كشف نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ، عن نجاح البرامج الثقافية التي نظمتها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من محاضرات توعوية عبر التقنيات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال وجودهم في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، وحظيت بتفاعل وسرور من قبل الحجاج.

ولفت "العنيزان" إلى أنه نظرًا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني، فقد حرصت اللجنة الثقافية على أن تُقام جميع البرامج من محاضرات ومسابقات ولقاءات ثقافية عن بعد وتُنقل عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة موجودة في غرف الحجاج.

وأوضح أنه تم إرسال الأسئلة للمسابقات الثقافية عبر مجموعات "الواتس آب"، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وبين "العنيزان" أن البرامج تضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية" قدمها دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونوه نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل إلى أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة من وزير الحج والعمرة ضمن الخطة التنفيذية للحج، مقدماً شكره وتقديره لكافة مشرفي اللجان على تعاونهم لأنجاح البرامج الثقافية خلال موسم الحج.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:18 PM

"العنيزان": قدمنا برامج ثقافية فريدة أسعدت الحجاج.. والفائزون كانت هذه هداياهم

قال لـ"سبق": محاضرات ومسابقات جرى نقلها عبر ٣٩٠ شاشة موجودة في غرفهم

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عبدالله العنزي - الرياض
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كشف نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ، عن نجاح البرامج الثقافية التي نظمتها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من محاضرات توعوية عبر التقنيات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال وجودهم في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، وحظيت بتفاعل وسرور من قبل الحجاج.

ولفت "العنيزان" إلى أنه نظرًا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني، فقد حرصت اللجنة الثقافية على أن تُقام جميع البرامج من محاضرات ومسابقات ولقاءات ثقافية عن بعد وتُنقل عبر أكثر من ٣٩٠ شاشة موجودة في غرف الحجاج.

وأوضح أنه تم إرسال الأسئلة للمسابقات الثقافية عبر مجموعات "الواتس آب"، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وبين "العنيزان" أن البرامج تضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية" قدمها دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونوه نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل إلى أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة من وزير الحج والعمرة ضمن الخطة التنفيذية للحج، مقدماً شكره وتقديره لكافة مشرفي اللجان على تعاونهم لأنجاح البرامج الثقافية خلال موسم الحج.

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