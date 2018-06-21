"الشورى" يجتمع مع ممثلي لجنة الغرف السعودية و"الزكاة والدخل"

أعضاء لجنتَي "الاقتصاد والمالية" طرحوا عدداً من الآراء والاقتراحات

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري؛ لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقدّم أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عدداً من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

حضر الاجتماع عددٌ من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.

واجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح؛ مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة.

حضر الاجتماع عددٌ من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.