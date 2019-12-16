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"الإعلام الإسرائيلي" يروِّج لاعتناق "كويتي" اليهودية وهروبه إلى "بريطانيا"

عبر مقطع فيديو يدّعي خلاله تغيير اسمه إلى "نفتالي" وأمنيته العيش في إسرائيل

ادّعت مواقع إخبارية وقنوات إسرائيلية، أن شاباً كويتياً يًدعى (ي.م)، يبلغ من العمر 25 عاماً ترك الإسلام واعتنق اليهودية.

وتناولت مواقع عدة خبراً مرفقاً بمقطع فيديو ادّعت خلاله أن الشاب الكويتي فرّ إلى بريطانيا بعد أن غيّر اسمه إلى «نفتالي» من أجل العيش هناك بحرية، وهو يحاول الاندماج في المجتمع اليهودي هناك، ويحلم بالتوجه إلى إسرائيل والعيش هناك بشكل أبدي.

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة "القبس" الكويتية أوردت هيئة البث الإسرائيلي makan على موقعها باللغة العبرية، تقريراً مصوراً ظهر فيه شاب يدّعي أنه كويتي ويتحدث باللغة العبرية، وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الشاب «تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل لكنه كان يشعر بأنه يهودي»، وقرر أخيراً الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن، وهي خطوة في طريق تحقيق حلمه بالهجرة إلى إسرائيل، على حد وصف القناة.

وتقول القناة إن الشاب كان يعيش بأسلوب حياة يهودية بشكل سري في منزل والديه، وكان يقوم بالشعائر اليهودية ويتلو التوراة، أما عند خروجه من منزله فيحاول التصرف بطريقة طبيعية لا تثير الشبهات، منوّهة بأن عدداً قليلاً من الناس يعرفون في الكويت عن حياته المزدوجة، على حد ما تدّعيه القناة الإسرائيلية.

وقال الشاب في محادثة أجرها للقناة الإسرائيلية من منزله في الكويت: «أنا لست أقل يهودية من أيّ يهودي آخر.. أشعر أنني يهودي في المنفى»، على حد ما نشرته القناة عبر موقعها الإخباري.

الإعلام الإسرائيلي شاب كويتي

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"الإعلام الإسرائيلي" يروِّج لاعتناق "كويتي" اليهودية وهروبه إلى "بريطانيا"
سبق

ادّعت مواقع إخبارية وقنوات إسرائيلية، أن شاباً كويتياً يًدعى (ي.م)، يبلغ من العمر 25 عاماً ترك الإسلام واعتنق اليهودية.

وتناولت مواقع عدة خبراً مرفقاً بمقطع فيديو ادّعت خلاله أن الشاب الكويتي فرّ إلى بريطانيا بعد أن غيّر اسمه إلى «نفتالي» من أجل العيش هناك بحرية، وهو يحاول الاندماج في المجتمع اليهودي هناك، ويحلم بالتوجه إلى إسرائيل والعيش هناك بشكل أبدي.

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة "القبس" الكويتية أوردت هيئة البث الإسرائيلي makan على موقعها باللغة العبرية، تقريراً مصوراً ظهر فيه شاب يدّعي أنه كويتي ويتحدث باللغة العبرية، وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الشاب «تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل لكنه كان يشعر بأنه يهودي»، وقرر أخيراً الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن، وهي خطوة في طريق تحقيق حلمه بالهجرة إلى إسرائيل، على حد وصف القناة.

وتقول القناة إن الشاب كان يعيش بأسلوب حياة يهودية بشكل سري في منزل والديه، وكان يقوم بالشعائر اليهودية ويتلو التوراة، أما عند خروجه من منزله فيحاول التصرف بطريقة طبيعية لا تثير الشبهات، منوّهة بأن عدداً قليلاً من الناس يعرفون في الكويت عن حياته المزدوجة، على حد ما تدّعيه القناة الإسرائيلية.

وقال الشاب في محادثة أجرها للقناة الإسرائيلية من منزله في الكويت: «أنا لست أقل يهودية من أيّ يهودي آخر.. أشعر أنني يهودي في المنفى»، على حد ما نشرته القناة عبر موقعها الإخباري.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
01:09 PM

"الإعلام الإسرائيلي" يروِّج لاعتناق "كويتي" اليهودية وهروبه إلى "بريطانيا"

عبر مقطع فيديو يدّعي خلاله تغيير اسمه إلى "نفتالي" وأمنيته العيش في إسرائيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,249

ادّعت مواقع إخبارية وقنوات إسرائيلية، أن شاباً كويتياً يًدعى (ي.م)، يبلغ من العمر 25 عاماً ترك الإسلام واعتنق اليهودية.

وتناولت مواقع عدة خبراً مرفقاً بمقطع فيديو ادّعت خلاله أن الشاب الكويتي فرّ إلى بريطانيا بعد أن غيّر اسمه إلى «نفتالي» من أجل العيش هناك بحرية، وهو يحاول الاندماج في المجتمع اليهودي هناك، ويحلم بالتوجه إلى إسرائيل والعيش هناك بشكل أبدي.

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة "القبس" الكويتية أوردت هيئة البث الإسرائيلي makan على موقعها باللغة العبرية، تقريراً مصوراً ظهر فيه شاب يدّعي أنه كويتي ويتحدث باللغة العبرية، وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الشاب «تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل لكنه كان يشعر بأنه يهودي»، وقرر أخيراً الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن، وهي خطوة في طريق تحقيق حلمه بالهجرة إلى إسرائيل، على حد وصف القناة.

وتقول القناة إن الشاب كان يعيش بأسلوب حياة يهودية بشكل سري في منزل والديه، وكان يقوم بالشعائر اليهودية ويتلو التوراة، أما عند خروجه من منزله فيحاول التصرف بطريقة طبيعية لا تثير الشبهات، منوّهة بأن عدداً قليلاً من الناس يعرفون في الكويت عن حياته المزدوجة، على حد ما تدّعيه القناة الإسرائيلية.

وقال الشاب في محادثة أجرها للقناة الإسرائيلية من منزله في الكويت: «أنا لست أقل يهودية من أيّ يهودي آخر.. أشعر أنني يهودي في المنفى»، على حد ما نشرته القناة عبر موقعها الإخباري.

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