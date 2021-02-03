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بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بلدية العطيف عاقبت أنشطة تجارية مخالفة

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:39 PM

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بلدية العطيف عاقبت أنشطة تجارية مخالفة

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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