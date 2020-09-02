النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عسيري": سماء شهر سبتمبر تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة

قال إن أحداثاً فلكية ستظهر خلاله أبرزها اقتران القمر وكوكب زحل

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: إن شهر سبتمبر 2020م سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية.

وأوضح الدكتور "عسيري" أن من بين هذه الأحداث يأتي الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتساوى تقريباً طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء. ويبدأ فلكياً فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي. وتشرق الشمس في هذا اليوم عند نقطة الشرق الحقيقة وتغرب عند نقطة الغرب الحقيقية. وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهرياً خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب.

كما يحدث في 25 سبتمبر اقتران بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.

وأضاف "عسيري" أن هذا الاقتران يعد حدثاً ظاهرياً فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة. من جهة ثانية يتقارب ظاهرياً كل من كوكب المريخ مع القمر في صباح 6 سبتمبر وكوكب الزهرة مع القمر في صباح 14 سبتمبر.

وبين أن سماء شهر سبتمبر هذا العام تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ويظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بينما يشرق المريخ بعد العشاء طوال الشهر. في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وفي المقابل يبدأ المشتري وإلى الشرق منه زحل في الظهور معاً فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل طوال الشهر. ومن السهل التفريق بين الكوكبين حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً. ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت حوالي منتصف الليل.

الدكتور حسن محمد عسيري الأحداث الفلكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عسيري": سماء شهر سبتمبر تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة
سبق

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: إن شهر سبتمبر 2020م سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية.

وأوضح الدكتور "عسيري" أن من بين هذه الأحداث يأتي الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتساوى تقريباً طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء. ويبدأ فلكياً فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي. وتشرق الشمس في هذا اليوم عند نقطة الشرق الحقيقة وتغرب عند نقطة الغرب الحقيقية. وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهرياً خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب.

كما يحدث في 25 سبتمبر اقتران بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.

وأضاف "عسيري" أن هذا الاقتران يعد حدثاً ظاهرياً فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة. من جهة ثانية يتقارب ظاهرياً كل من كوكب المريخ مع القمر في صباح 6 سبتمبر وكوكب الزهرة مع القمر في صباح 14 سبتمبر.

وبين أن سماء شهر سبتمبر هذا العام تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ويظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بينما يشرق المريخ بعد العشاء طوال الشهر. في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وفي المقابل يبدأ المشتري وإلى الشرق منه زحل في الظهور معاً فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل طوال الشهر. ومن السهل التفريق بين الكوكبين حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً. ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت حوالي منتصف الليل.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
07:39 PM

"عسيري": سماء شهر سبتمبر تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة

قال إن أحداثاً فلكية ستظهر خلاله أبرزها اقتران القمر وكوكب زحل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
794

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: إن شهر سبتمبر 2020م سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية.

وأوضح الدكتور "عسيري" أن من بين هذه الأحداث يأتي الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتساوى تقريباً طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء. ويبدأ فلكياً فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي. وتشرق الشمس في هذا اليوم عند نقطة الشرق الحقيقة وتغرب عند نقطة الغرب الحقيقية. وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهرياً خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب.

كما يحدث في 25 سبتمبر اقتران بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.

وأضاف "عسيري" أن هذا الاقتران يعد حدثاً ظاهرياً فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة. من جهة ثانية يتقارب ظاهرياً كل من كوكب المريخ مع القمر في صباح 6 سبتمبر وكوكب الزهرة مع القمر في صباح 14 سبتمبر.

وبين أن سماء شهر سبتمبر هذا العام تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ويظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بينما يشرق المريخ بعد العشاء طوال الشهر. في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وفي المقابل يبدأ المشتري وإلى الشرق منه زحل في الظهور معاً فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل طوال الشهر. ومن السهل التفريق بين الكوكبين حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً. ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت حوالي منتصف الليل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,643
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,183

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة