"عسيري": سماء شهر سبتمبر تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة

قال إن أحداثاً فلكية ستظهر خلاله أبرزها اقتران القمر وكوكب زحل

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: إن شهر سبتمبر 2020م سيشهد عدداً من الأحداث الفلكية.

وأوضح الدكتور "عسيري" أن من بين هذه الأحداث يأتي الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتساوى تقريباً طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء. ويبدأ فلكياً فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي. وتشرق الشمس في هذا اليوم عند نقطة الشرق الحقيقة وتغرب عند نقطة الغرب الحقيقية. وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهرياً خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب.

كما يحدث في 25 سبتمبر اقتران بين القمر وكوكب زحل. ويحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.

وأضاف "عسيري" أن هذا الاقتران يعد حدثاً ظاهرياً فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة. من جهة ثانية يتقارب ظاهرياً كل من كوكب المريخ مع القمر في صباح 6 سبتمبر وكوكب الزهرة مع القمر في صباح 14 سبتمبر.

وبين أن سماء شهر سبتمبر هذا العام تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ويظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بينما يشرق المريخ بعد العشاء طوال الشهر. في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

وفي المقابل يبدأ المشتري وإلى الشرق منه زحل في الظهور معاً فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل طوال الشهر. ومن السهل التفريق بين الكوكبين حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً. ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت حوالي منتصف الليل.