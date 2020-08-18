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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع السياسي في مالي.. غدًا

بعد الانقلاب العسكري واعتقال الرئيس وسيطرة المتمردين على العاصمة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدًا الأربعاء؛ وذلك لبحث الوضع في مالي، التي تشهد انقلابًا عسكريًّا، نفذه عسكريون اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وفي التفاصيل، نقلت "سبوتنيك" في وقت سابق عن مصدر عسكري أن عسكريين متمردين نجحوا في الانقلاب على السلطة في مالي اليوم الثلاثاء، واعتقلوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وأوضح المصدر أن موكب قادة الانقلاب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد، مضيفًا بأن عسكريين يجوبون وسط العاصمة بامكو لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.

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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع السياسي في مالي.. غدًا
سبق

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدًا الأربعاء؛ وذلك لبحث الوضع في مالي، التي تشهد انقلابًا عسكريًّا، نفذه عسكريون اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وفي التفاصيل، نقلت "سبوتنيك" في وقت سابق عن مصدر عسكري أن عسكريين متمردين نجحوا في الانقلاب على السلطة في مالي اليوم الثلاثاء، واعتقلوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وأوضح المصدر أن موكب قادة الانقلاب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد، مضيفًا بأن عسكريين يجوبون وسط العاصمة بامكو لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:37 PM

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع السياسي في مالي.. غدًا

بعد الانقلاب العسكري واعتقال الرئيس وسيطرة المتمردين على العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدًا الأربعاء؛ وذلك لبحث الوضع في مالي، التي تشهد انقلابًا عسكريًّا، نفذه عسكريون اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وفي التفاصيل، نقلت "سبوتنيك" في وقت سابق عن مصدر عسكري أن عسكريين متمردين نجحوا في الانقلاب على السلطة في مالي اليوم الثلاثاء، واعتقلوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وأوضح المصدر أن موكب قادة الانقلاب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد، مضيفًا بأن عسكريين يجوبون وسط العاصمة بامكو لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.

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