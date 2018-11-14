الفرج والغنام يشاركان بالتدريبات الجماعية للأخضر .. وسالم يواصل التعافي

شارك لاعب وسط المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في التدريبات الجماعية التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، وذلك بعد أن اكتفى مساء أمس بتدريبات النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ.



وعاود المدافع سلطان الغنام تدريباته بعد تأكد سلامته من الآلام التي شعر بها في الساق أثناء تأديته للحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء.

ميدانيًا، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المهاجمين والمدافعين لتطبيق تكتيك الكرات العرضية وإنهاء الهجمة، فيما ضمت المجموعة الثانية لاعبي الوسط لتطبيق التهديف من خارج الصندوق.

وأجرى بيتزي مناورة قصيرة على كامل الملعب بين فريقين، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب الوسط سالم الدوسري بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً.