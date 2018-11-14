النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

الفرج والغنام يشاركان بالتدريبات الجماعية للأخضر .. وسالم يواصل التعافي

شارك لاعب وسط المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في التدريبات الجماعية التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، وذلك بعد أن اكتفى مساء أمس بتدريبات النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ.


وعاود المدافع سلطان الغنام تدريباته بعد تأكد سلامته من الآلام التي شعر بها في الساق أثناء تأديته للحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء.

ميدانيًا، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المهاجمين والمدافعين لتطبيق تكتيك الكرات العرضية وإنهاء الهجمة، فيما ضمت المجموعة الثانية لاعبي الوسط لتطبيق التهديف من خارج الصندوق.

وأجرى بيتزي مناورة قصيرة على كامل الملعب بين فريقين، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب الوسط سالم الدوسري بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفرج والغنام يشاركان بالتدريبات الجماعية للأخضر .. وسالم يواصل التعافي
سبق

شارك لاعب وسط المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في التدريبات الجماعية التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، وذلك بعد أن اكتفى مساء أمس بتدريبات النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ.


وعاود المدافع سلطان الغنام تدريباته بعد تأكد سلامته من الآلام التي شعر بها في الساق أثناء تأديته للحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء.

ميدانيًا، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المهاجمين والمدافعين لتطبيق تكتيك الكرات العرضية وإنهاء الهجمة، فيما ضمت المجموعة الثانية لاعبي الوسط لتطبيق التهديف من خارج الصندوق.

وأجرى بيتزي مناورة قصيرة على كامل الملعب بين فريقين، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب الوسط سالم الدوسري بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:57 PM

الفرج والغنام يشاركان بالتدريبات الجماعية للأخضر .. وسالم يواصل التعافي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
3
950

شارك لاعب وسط المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج في التدريبات الجماعية التي أُجريت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، وذلك بعد أن اكتفى مساء أمس بتدريبات النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ.


وعاود المدافع سلطان الغنام تدريباته بعد تأكد سلامته من الآلام التي شعر بها في الساق أثناء تأديته للحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء.

ميدانيًا، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المهاجمين والمدافعين لتطبيق تكتيك الكرات العرضية وإنهاء الهجمة، فيما ضمت المجموعة الثانية لاعبي الوسط لتطبيق التهديف من خارج الصندوق.

وأجرى بيتزي مناورة قصيرة على كامل الملعب بين فريقين، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى لاعب الوسط سالم الدوسري بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمة في مشط القدم.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,540
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,827
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,384
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,415

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة