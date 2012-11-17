تخصيص 4 مراكز صحية مؤهلة بعيادات نفسية في مكة.. اعرف المواعيد

خطوة للارتقاء بالخدمات وتسهيل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين

خصّص التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة؛ أربعة مراكز صحية مؤهلة بعيادات للصحة النفسية، وهي: مركز صحي الهنداوية، وبطحاء قريش، وشارع الحج، والشرائع 2.

وبحسب التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، فإن عمل العيادات في تلك المراكز على النحو الآتي؛ يوم الإثنين بمركز صحي الهنداوية، ويوم الثلاثاء بمركز صحي بطحاء قريش، ويوم الأربعاء بمركز صحي شارع الحج، ويوم الخميس بمركز صحي الشرائع 2؛ وذلك خلال الفترة الصباحية.

تأتي هذه الخطوة للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتسهيل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين من خلال توفير عيادات متخصصة في المراكز الصحية والمستشفيات وتخفيف الضغط والوصول للمستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمُّع مكة المكرّمة الصحي حاتم المسعودي؛ في تصريح سابق لـ"سبق"، أن الدور الذي سيقدم من خلال عيادات متخصصة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، كما سيسهل الوصول للمستفيدين للحصول على الخدمات المجتمعية والعلاجية والوقائية.

وبيّن "المسعودي"؛ أن هناك تنسيقًا مع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات الطارئة للتنويم، حيث تتم إحالتها بتنسيق ومتابعة من مقام الوزارة، حتى يتم الانتهاء من تجهيز الموقع البديل المناسب والآمن بحسب المواصفات المعتمدة، والتي يتطلب توافرها من أجل صحة وسلامة المرضى الذين يحتاجون إلى عناية وتعامل خاص وتوفير سبل سلامتهم والعاملين، مضيفاً: كما تتوافر خدمة العيادات الخارجية والطوارئ لمرضى الصحة النفسية في جميع المستشفيات الرئيسة التابعة للتجمُّع الصحي بمكة المكرّمة.