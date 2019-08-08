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"حساب المواطن": إجمالي المدفوعات أكثر من 50 مليار ريال

القحطاني: 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل

أودع اليوم برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال، مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع: فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية، أكثر من 50 مليار ريال؛ بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة، أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.

وذكر أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي، بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات؛ كتغيير رقم الجوال، أو كلمة المرور؛ وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط www.ca.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": إجمالي المدفوعات أكثر من 50 مليار ريال
سبق

أودع اليوم برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال، مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع: فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية، أكثر من 50 مليار ريال؛ بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة، أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.

وذكر أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي، بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات؛ كتغيير رقم الجوال، أو كلمة المرور؛ وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط www.ca.gov.sa.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:20 PM

"حساب المواطن": إجمالي المدفوعات أكثر من 50 مليار ريال

القحطاني: 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال، مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع: فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية، أكثر من 50 مليار ريال؛ بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة، أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.

وذكر أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي، بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات؛ كتغيير رقم الجوال، أو كلمة المرور؛ وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط www.ca.gov.sa.

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53.8 مليار

31 يوليو
31,592
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