وقالت المؤسسة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": في حال وجود أي شكاوى تخص الشعير أو أي ملاحظات؛ نأمل التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار "١٩٠٠".

أفادت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية للعملاء كافة، بأنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية، فيما يخص الشعير.

"الحبوب": تواصلوا معنا في حال رصد أي ملاحظات بشأن الشعير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-04 أفادت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية للعملاء كافة، بأنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية، فيما يخص الشعير. وقالت المؤسسة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": في حال وجود أي شكاوى تخص الشعير أو أي ملاحظات؛ نأمل التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار "١٩٠٠".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 01:49 PM

"الحبوب": تواصلوا معنا في حال رصد أي ملاحظات بشأن الشعير أكدت للعملاء كافة أنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية





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أفادت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية للعملاء كافة، بأنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية، فيما يخص الشعير.

وقالت المؤسسة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": في حال وجود أي شكاوى تخص الشعير أو أي ملاحظات؛ نأمل التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار "١٩٠٠".