النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تثمّن تمديد مشروع "مسام" نشاطه للعام الرابع على التوالي

"الإرياني" : يشدد على دور السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة

ثمّنت الحكومة اليمنية، إعلان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، تمديد نشاطه للعام الرابع على التوالي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، إن تمديد مشروع "مسام" الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية البناء في اليمن، وجهودهم الصادقة والنبيلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة".

وأوضح أن فرق مسام تمكنت منذ إطلاق المشروع من نزع أكثر من 264,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشكل عشوائي وهستيري.

كما تمكن المشروع - بحسب الإرياني - من تطهير 24,800,280 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، بتكلفة تقدر بـ 133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر‏.

وأشار في تصريحه إلى أن الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استُشهد عددٌ من خبرائه، أسهمت في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بوساطة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي في المدن والقرى، واستطاع مئات الآلاف أن يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي‏.

ونوه المسؤول اليمني، بالجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، وهو امتدادٌ للمواقف الصادقة والنبيلة للمملكة لدعم اليمن في محنته وإسناده لاستعادة عافيته.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحكومة اليمنية تثمّن تمديد مشروع "مسام" نشاطه للعام الرابع على التوالي
سبق

ثمّنت الحكومة اليمنية، إعلان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، تمديد نشاطه للعام الرابع على التوالي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، إن تمديد مشروع "مسام" الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية البناء في اليمن، وجهودهم الصادقة والنبيلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة".

وأوضح أن فرق مسام تمكنت منذ إطلاق المشروع من نزع أكثر من 264,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشكل عشوائي وهستيري.

كما تمكن المشروع - بحسب الإرياني - من تطهير 24,800,280 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، بتكلفة تقدر بـ 133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر‏.

وأشار في تصريحه إلى أن الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استُشهد عددٌ من خبرائه، أسهمت في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بوساطة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي في المدن والقرى، واستطاع مئات الآلاف أن يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي‏.

ونوه المسؤول اليمني، بالجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، وهو امتدادٌ للمواقف الصادقة والنبيلة للمملكة لدعم اليمن في محنته وإسناده لاستعادة عافيته.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:17 AM

الحكومة اليمنية تثمّن تمديد مشروع "مسام" نشاطه للعام الرابع على التوالي

"الإرياني" : يشدد على دور السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
3
452

ثمّنت الحكومة اليمنية، إعلان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، تمديد نشاطه للعام الرابع على التوالي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، إن تمديد مشروع "مسام" الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية البناء في اليمن، وجهودهم الصادقة والنبيلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة".

وأوضح أن فرق مسام تمكنت منذ إطلاق المشروع من نزع أكثر من 264,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشكل عشوائي وهستيري.

كما تمكن المشروع - بحسب الإرياني - من تطهير 24,800,280 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، بتكلفة تقدر بـ 133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر‏.

وأشار في تصريحه إلى أن الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استُشهد عددٌ من خبرائه، أسهمت في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بوساطة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي في المدن والقرى، واستطاع مئات الآلاف أن يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي‏.

ونوه المسؤول اليمني، بالجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، وهو امتدادٌ للمواقف الصادقة والنبيلة للمملكة لدعم اليمن في محنته وإسناده لاستعادة عافيته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة