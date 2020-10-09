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حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية

أول سعودية تحصل على رخصة رسمية في هذه الرياضة

لم تُثن حادثة سقوط المتسابقة السعودية "دانيا عقيل" من دراجتها النارية وإصابتها بكسور في العظام من مواصلة شغفها وتحديها لمخاطر هذه الرياضة، محذرة في هذا الصدد من المخاطر العالية التي تنطوي عليها سباقات الدراجات النارية التي يجب أن يعيها ويتقبلها الإنسان قبل دخوله ميادينها ومضمارها.

وأكدت "عقيل"، وهي أول سعودية تحصل على رخصة رسمية لسباقات الدراجات النارية لبرنامج MBC في أسبوع "بأن هذه الرياضة خطيرة جدًّا، ويجب أن يعي الإنسان مخاطرها العالية قبل دخوله حلبة السباقات.

وعن الحادث الذي تعرضت له قالت: "تقبلت المخاطر الكبيرة لهذه الرياضة؛ حيث حصل لي حادث في السباق الخامس في مملكة البحرين وسقطت من الدراجة التي اصطدمت بجسمي وتعرضت لأربعة كسور في العظام؛ ثلاثة في الحوض، والرابع في شعب بالعمود الفقري، ولكن بحمد الله تماثلت للشفاء من هذه الإصابة وعدت؛ فيجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة.

وفيما تستعد "عقيل" الحاصلة على درجة الماجستير في التجارة الدولية لخوض حلبات السباق للمشاركة في بطولات الدراجات النارية التي ستقام في الخليج وحول العالم؛ فقد استعادت سائقة الدراجة النارية بدايات عشقها المبكر لهذه الرياضة بتأثير من محيط عائلتها من خلال اللعب بالدراجات في البر ، مشيرة إلى أن نجاحها في اختبارات الحصول على الرخصة أهلها للمشاركة في الموسم الإماراتي ومن ثم البحريني.

وعن انطباع الناس عن قيادة المرأة للدراجة النارية أضافت عقيل: "لم أفكر أنها رياضة رجالية لأن نعيش في عصر تمكين المرأة السعودية وجميع الفرص والمجالات متاحة أمامها لإثبات قدراتها وكفاءتها فلم أتعرض لأي تحديات أو مشاكل في هذا الخصوص.

mbc في أسبوع الدراجات النارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية
سبق

لم تُثن حادثة سقوط المتسابقة السعودية "دانيا عقيل" من دراجتها النارية وإصابتها بكسور في العظام من مواصلة شغفها وتحديها لمخاطر هذه الرياضة، محذرة في هذا الصدد من المخاطر العالية التي تنطوي عليها سباقات الدراجات النارية التي يجب أن يعيها ويتقبلها الإنسان قبل دخوله ميادينها ومضمارها.

وأكدت "عقيل"، وهي أول سعودية تحصل على رخصة رسمية لسباقات الدراجات النارية لبرنامج MBC في أسبوع "بأن هذه الرياضة خطيرة جدًّا، ويجب أن يعي الإنسان مخاطرها العالية قبل دخوله حلبة السباقات.

وعن الحادث الذي تعرضت له قالت: "تقبلت المخاطر الكبيرة لهذه الرياضة؛ حيث حصل لي حادث في السباق الخامس في مملكة البحرين وسقطت من الدراجة التي اصطدمت بجسمي وتعرضت لأربعة كسور في العظام؛ ثلاثة في الحوض، والرابع في شعب بالعمود الفقري، ولكن بحمد الله تماثلت للشفاء من هذه الإصابة وعدت؛ فيجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة.

وفيما تستعد "عقيل" الحاصلة على درجة الماجستير في التجارة الدولية لخوض حلبات السباق للمشاركة في بطولات الدراجات النارية التي ستقام في الخليج وحول العالم؛ فقد استعادت سائقة الدراجة النارية بدايات عشقها المبكر لهذه الرياضة بتأثير من محيط عائلتها من خلال اللعب بالدراجات في البر ، مشيرة إلى أن نجاحها في اختبارات الحصول على الرخصة أهلها للمشاركة في الموسم الإماراتي ومن ثم البحريني.

وعن انطباع الناس عن قيادة المرأة للدراجة النارية أضافت عقيل: "لم أفكر أنها رياضة رجالية لأن نعيش في عصر تمكين المرأة السعودية وجميع الفرص والمجالات متاحة أمامها لإثبات قدراتها وكفاءتها فلم أتعرض لأي تحديات أو مشاكل في هذا الخصوص.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
09:41 PM

حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية

أول سعودية تحصل على رخصة رسمية في هذه الرياضة

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,493

لم تُثن حادثة سقوط المتسابقة السعودية "دانيا عقيل" من دراجتها النارية وإصابتها بكسور في العظام من مواصلة شغفها وتحديها لمخاطر هذه الرياضة، محذرة في هذا الصدد من المخاطر العالية التي تنطوي عليها سباقات الدراجات النارية التي يجب أن يعيها ويتقبلها الإنسان قبل دخوله ميادينها ومضمارها.

وأكدت "عقيل"، وهي أول سعودية تحصل على رخصة رسمية لسباقات الدراجات النارية لبرنامج MBC في أسبوع "بأن هذه الرياضة خطيرة جدًّا، ويجب أن يعي الإنسان مخاطرها العالية قبل دخوله حلبة السباقات.

وعن الحادث الذي تعرضت له قالت: "تقبلت المخاطر الكبيرة لهذه الرياضة؛ حيث حصل لي حادث في السباق الخامس في مملكة البحرين وسقطت من الدراجة التي اصطدمت بجسمي وتعرضت لأربعة كسور في العظام؛ ثلاثة في الحوض، والرابع في شعب بالعمود الفقري، ولكن بحمد الله تماثلت للشفاء من هذه الإصابة وعدت؛ فيجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة.

وفيما تستعد "عقيل" الحاصلة على درجة الماجستير في التجارة الدولية لخوض حلبات السباق للمشاركة في بطولات الدراجات النارية التي ستقام في الخليج وحول العالم؛ فقد استعادت سائقة الدراجة النارية بدايات عشقها المبكر لهذه الرياضة بتأثير من محيط عائلتها من خلال اللعب بالدراجات في البر ، مشيرة إلى أن نجاحها في اختبارات الحصول على الرخصة أهلها للمشاركة في الموسم الإماراتي ومن ثم البحريني.

وعن انطباع الناس عن قيادة المرأة للدراجة النارية أضافت عقيل: "لم أفكر أنها رياضة رجالية لأن نعيش في عصر تمكين المرأة السعودية وجميع الفرص والمجالات متاحة أمامها لإثبات قدراتها وكفاءتها فلم أتعرض لأي تحديات أو مشاكل في هذا الخصوص.

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