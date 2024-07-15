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"الشايع" يتفقَّد مقر السنة الأولى المشتركة وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة الجوف

اطلع على مستوى التجهيزات المتوافرة بكل جهة وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية

تفقد رئيس جامعة الجوف، الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، مقر عمادة السنة الأولى المشتركة، وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، ومعامل كلية الهندسة، مطلعًا على مستوى التجهيزات المتوافرة في كل جهة، وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية، وكذلك استمرار أعمال الصيانة اللازمة.

وفي التفاصيل، اطلع الدكتور "الشايع" على عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل وقاعات الأنشطة، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وشملت الجولة مقر السنة الأولى المشتركة؛ إذ اطلع الدكتور الشايع على قاعة التدريب المجهزة بأحدث التقنيات، وأنظمة المؤتمرات المرئية عن بُعد، وكذلك نادي اللغة الإنجليزية English Club المخصص للأنشطة اللاصفية بإشراف عدد من الأساتذة الناطقين باللغة الإنجليزية. كما اطلع على الصالة الرياضية المخصصة للأنشطة الطلابية الرياضية.

وزار رئيس الجامعة مقر كلية الهندسة مطلعًا على معامل ومختبرات الهندسة الكهربائية التي تتضمن معمل القياسات الكهربائية، ومعمل التحكم، ومعمل الإلكترونيات، ومعمل المعالجات الصغرى، ومعمل الدوائر الكهربائية، ومعمل الاتصالات، ومعمل تصميم الدوائر المتكاملة، ومعمل التصميم المنطقي، ومعمل الحماية، ومعمل إلكترونيات القوى، ومعمل التحكم في أنظمة القدرة، ومعمل أنظمة القدرة، ومعمل الآلات الكهربائية.

وشاهد الدكتور "الشايع" معامل الهندسة الميكانيكية التي تتضمن كلاً من معمل أساليب التصنيع، ومعمل ميكانيكا المواد، ومعمل التبريد والتكييف، ومعمل الموائع والحراريات، ومعمل الاهتزازات، وورش الإنتاج، ومعمل عمليات التصنيع المتقدم، ومعمل التحكم والهيدروليك.

وانتهت الجولة بمعامل الهندسة المدنية التي شملت معمل المساحة، ومعمل التربة، ومعمل الخرسانة، ومعمل مواد التشييد، ومعمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع، ومعمل الهندسة البيئية، ومعمل هندسة الطرق.

وفي ختام زيارته لكلية الهندسة اطلع على المعرض الدائم لمشاريع التخرج وابتكارات الطلاب المسجلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتضمنت زيارة رئيس الجامعة لكلية علوم الحاسب والمعلومات كلاً من الوحدات الأكاديمية بالكلية، كوحدة الإرشاد الأكاديمي والطلابي، ووحدة الجودة والدراسات العليا والاختبارات والشؤون الأكاديمية والخريجين والتعلم الإلكتروني، وزيارة القاعات الدراسية والأقسام العلمية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس. كما شاهد الدكتور الشايع مكتبة الهندسة والحاسب التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي.

ورفع الدكتور محمد الشايع خالص الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحظى به التعليم من دعم كبير في مختلف المجالات، وللأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة ونائبه، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمهم ومتابعتهم لكل برامج الجامعة، معبرًا عن سعادته بما شاهده من تجهيزات متقدمة، ستكون إضافة مميزة لجامعة الجوف، وسوف تمكِّنها من إقامة اختبارات نوعية، والإسهام في تجويد مخرجاتها إن شاء الله.

وكان في استقباله ومرافقته أثناء الجولة وكلاء الجامعة، والعمداء المعنيون بالزيارة.

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"الشايع" يتفقَّد مقر السنة الأولى المشتركة وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة الجوف
سبق

تفقد رئيس جامعة الجوف، الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، مقر عمادة السنة الأولى المشتركة، وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، ومعامل كلية الهندسة، مطلعًا على مستوى التجهيزات المتوافرة في كل جهة، وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية، وكذلك استمرار أعمال الصيانة اللازمة.

وفي التفاصيل، اطلع الدكتور "الشايع" على عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل وقاعات الأنشطة، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وشملت الجولة مقر السنة الأولى المشتركة؛ إذ اطلع الدكتور الشايع على قاعة التدريب المجهزة بأحدث التقنيات، وأنظمة المؤتمرات المرئية عن بُعد، وكذلك نادي اللغة الإنجليزية English Club المخصص للأنشطة اللاصفية بإشراف عدد من الأساتذة الناطقين باللغة الإنجليزية. كما اطلع على الصالة الرياضية المخصصة للأنشطة الطلابية الرياضية.

وزار رئيس الجامعة مقر كلية الهندسة مطلعًا على معامل ومختبرات الهندسة الكهربائية التي تتضمن معمل القياسات الكهربائية، ومعمل التحكم، ومعمل الإلكترونيات، ومعمل المعالجات الصغرى، ومعمل الدوائر الكهربائية، ومعمل الاتصالات، ومعمل تصميم الدوائر المتكاملة، ومعمل التصميم المنطقي، ومعمل الحماية، ومعمل إلكترونيات القوى، ومعمل التحكم في أنظمة القدرة، ومعمل أنظمة القدرة، ومعمل الآلات الكهربائية.

وشاهد الدكتور "الشايع" معامل الهندسة الميكانيكية التي تتضمن كلاً من معمل أساليب التصنيع، ومعمل ميكانيكا المواد، ومعمل التبريد والتكييف، ومعمل الموائع والحراريات، ومعمل الاهتزازات، وورش الإنتاج، ومعمل عمليات التصنيع المتقدم، ومعمل التحكم والهيدروليك.

وانتهت الجولة بمعامل الهندسة المدنية التي شملت معمل المساحة، ومعمل التربة، ومعمل الخرسانة، ومعمل مواد التشييد، ومعمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع، ومعمل الهندسة البيئية، ومعمل هندسة الطرق.

وفي ختام زيارته لكلية الهندسة اطلع على المعرض الدائم لمشاريع التخرج وابتكارات الطلاب المسجلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتضمنت زيارة رئيس الجامعة لكلية علوم الحاسب والمعلومات كلاً من الوحدات الأكاديمية بالكلية، كوحدة الإرشاد الأكاديمي والطلابي، ووحدة الجودة والدراسات العليا والاختبارات والشؤون الأكاديمية والخريجين والتعلم الإلكتروني، وزيارة القاعات الدراسية والأقسام العلمية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس. كما شاهد الدكتور الشايع مكتبة الهندسة والحاسب التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي.

ورفع الدكتور محمد الشايع خالص الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحظى به التعليم من دعم كبير في مختلف المجالات، وللأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة ونائبه، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمهم ومتابعتهم لكل برامج الجامعة، معبرًا عن سعادته بما شاهده من تجهيزات متقدمة، ستكون إضافة مميزة لجامعة الجوف، وسوف تمكِّنها من إقامة اختبارات نوعية، والإسهام في تجويد مخرجاتها إن شاء الله.

وكان في استقباله ومرافقته أثناء الجولة وكلاء الجامعة، والعمداء المعنيون بالزيارة.

ردإعادة توجيه

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:26 PM

"الشايع" يتفقَّد مقر السنة الأولى المشتركة وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة الجوف

اطلع على مستوى التجهيزات المتوافرة بكل جهة وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تفقد رئيس جامعة الجوف، الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، مقر عمادة السنة الأولى المشتركة، وكليتَي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، ومعامل كلية الهندسة، مطلعًا على مستوى التجهيزات المتوافرة في كل جهة، وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية، وكذلك استمرار أعمال الصيانة اللازمة.

وفي التفاصيل، اطلع الدكتور "الشايع" على عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل وقاعات الأنشطة، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وشملت الجولة مقر السنة الأولى المشتركة؛ إذ اطلع الدكتور الشايع على قاعة التدريب المجهزة بأحدث التقنيات، وأنظمة المؤتمرات المرئية عن بُعد، وكذلك نادي اللغة الإنجليزية English Club المخصص للأنشطة اللاصفية بإشراف عدد من الأساتذة الناطقين باللغة الإنجليزية. كما اطلع على الصالة الرياضية المخصصة للأنشطة الطلابية الرياضية.

وزار رئيس الجامعة مقر كلية الهندسة مطلعًا على معامل ومختبرات الهندسة الكهربائية التي تتضمن معمل القياسات الكهربائية، ومعمل التحكم، ومعمل الإلكترونيات، ومعمل المعالجات الصغرى، ومعمل الدوائر الكهربائية، ومعمل الاتصالات، ومعمل تصميم الدوائر المتكاملة، ومعمل التصميم المنطقي، ومعمل الحماية، ومعمل إلكترونيات القوى، ومعمل التحكم في أنظمة القدرة، ومعمل أنظمة القدرة، ومعمل الآلات الكهربائية.

وشاهد الدكتور "الشايع" معامل الهندسة الميكانيكية التي تتضمن كلاً من معمل أساليب التصنيع، ومعمل ميكانيكا المواد، ومعمل التبريد والتكييف، ومعمل الموائع والحراريات، ومعمل الاهتزازات، وورش الإنتاج، ومعمل عمليات التصنيع المتقدم، ومعمل التحكم والهيدروليك.

وانتهت الجولة بمعامل الهندسة المدنية التي شملت معمل المساحة، ومعمل التربة، ومعمل الخرسانة، ومعمل مواد التشييد، ومعمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع، ومعمل الهندسة البيئية، ومعمل هندسة الطرق.

وفي ختام زيارته لكلية الهندسة اطلع على المعرض الدائم لمشاريع التخرج وابتكارات الطلاب المسجلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتضمنت زيارة رئيس الجامعة لكلية علوم الحاسب والمعلومات كلاً من الوحدات الأكاديمية بالكلية، كوحدة الإرشاد الأكاديمي والطلابي، ووحدة الجودة والدراسات العليا والاختبارات والشؤون الأكاديمية والخريجين والتعلم الإلكتروني، وزيارة القاعات الدراسية والأقسام العلمية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس. كما شاهد الدكتور الشايع مكتبة الهندسة والحاسب التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي.

ورفع الدكتور محمد الشايع خالص الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحظى به التعليم من دعم كبير في مختلف المجالات، وللأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة ونائبه، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمهم ومتابعتهم لكل برامج الجامعة، معبرًا عن سعادته بما شاهده من تجهيزات متقدمة، ستكون إضافة مميزة لجامعة الجوف، وسوف تمكِّنها من إقامة اختبارات نوعية، والإسهام في تجويد مخرجاتها إن شاء الله.

وكان في استقباله ومرافقته أثناء الجولة وكلاء الجامعة، والعمداء المعنيون بالزيارة.

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