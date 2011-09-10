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مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

إفشال محاولة يائسة للانقلابيين بالتسلل لمواقع الجيش اليمني

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة؛ إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقعه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت مليشيا الحوثي عدداً من القتلى والجرحى.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخراً في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.

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مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة
سبق

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة؛ إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقعه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت مليشيا الحوثي عدداً من القتلى والجرحى.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخراً في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:49 AM

مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

إفشال محاولة يائسة للانقلابيين بالتسلل لمواقع الجيش اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة؛ إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقعه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت مليشيا الحوثي عدداً من القتلى والجرحى.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخراً في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.

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