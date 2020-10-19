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إيطاليا تطبّق قيوداً عامة جديدة وسط ارتفاع غير مسبوق بكورونا

كونتي: الحكومة تقوم بما عليها وعلى الجميع أن يقوم بما عليه كذلك

أعطى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لرؤساء البلديات سلطة لإعلان نظام حظر التجوّل الليلي لاحتواء فيروس كورونا على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالمرض.

وذكر كونتي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أن "رؤساء البلديات يمكنهم اتخاذ قرار حول فرض قيود بعد الساعة 21:00 انطلاقاً من الأوضاع الوبائية"، مبيناً أنه أصبح بإمكانهم إغلاق الساحات العامة اعتباراً من هذا الوقت.

وقال كونتي، إن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".

وبعد صدور قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءاً من 21:00 ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية، قال كونتي إن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق من الأحد، تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الحالات اليومية.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الوزارة برصدها 69 وفاة مقابل 47 في بيانات السبت إلا أن عدد المتوفين من جرّاء الجائحة في البلاد بعيد جداً عن مستوياته في فترة الذروة شهر أبريل الماضي حينما تجاوز أحيانا نقطة 900 حالة.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرّر بشدة من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة، بعد بريطانيا، وبلغ عدد ضحايا الجائحة فيها 36543 منذ فبراير.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تطبّق قيوداً عامة جديدة وسط ارتفاع غير مسبوق بكورونا
سبق

أعطى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لرؤساء البلديات سلطة لإعلان نظام حظر التجوّل الليلي لاحتواء فيروس كورونا على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالمرض.

وذكر كونتي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أن "رؤساء البلديات يمكنهم اتخاذ قرار حول فرض قيود بعد الساعة 21:00 انطلاقاً من الأوضاع الوبائية"، مبيناً أنه أصبح بإمكانهم إغلاق الساحات العامة اعتباراً من هذا الوقت.

وقال كونتي، إن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".

وبعد صدور قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءاً من 21:00 ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية، قال كونتي إن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق من الأحد، تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الحالات اليومية.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الوزارة برصدها 69 وفاة مقابل 47 في بيانات السبت إلا أن عدد المتوفين من جرّاء الجائحة في البلاد بعيد جداً عن مستوياته في فترة الذروة شهر أبريل الماضي حينما تجاوز أحيانا نقطة 900 حالة.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرّر بشدة من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة، بعد بريطانيا، وبلغ عدد ضحايا الجائحة فيها 36543 منذ فبراير.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:55 AM

إيطاليا تطبّق قيوداً عامة جديدة وسط ارتفاع غير مسبوق بكورونا

كونتي: الحكومة تقوم بما عليها وعلى الجميع أن يقوم بما عليه كذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعطى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لرؤساء البلديات سلطة لإعلان نظام حظر التجوّل الليلي لاحتواء فيروس كورونا على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالمرض.

وذكر كونتي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أن "رؤساء البلديات يمكنهم اتخاذ قرار حول فرض قيود بعد الساعة 21:00 انطلاقاً من الأوضاع الوبائية"، مبيناً أنه أصبح بإمكانهم إغلاق الساحات العامة اعتباراً من هذا الوقت.

وقال كونتي، إن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".

وبعد صدور قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءاً من 21:00 ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية، قال كونتي إن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق من الأحد، تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الحالات اليومية.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الوزارة برصدها 69 وفاة مقابل 47 في بيانات السبت إلا أن عدد المتوفين من جرّاء الجائحة في البلاد بعيد جداً عن مستوياته في فترة الذروة شهر أبريل الماضي حينما تجاوز أحيانا نقطة 900 حالة.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرّر بشدة من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة، بعد بريطانيا، وبلغ عدد ضحايا الجائحة فيها 36543 منذ فبراير.

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