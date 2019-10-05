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وفاة رجل الأعمال "الدخيل الله"

شيعت، اليوم، جنازة رجل الأعمال صالح العلي الدخيل الله، من الجامع الكبير في محافظة البكيرية، ظهر اليوم السبت.واستقبل أبناؤه التعازي في مقبرة البكيرية، وفي مزرعة الفقيد شرق البكيرية. وللفقيد إسهامات وأعمال ومبادرات خيرية سواء على مستوى مدينته البكيرية أو منطقة القصيم، وله متحف معروف بالبكيرية يستقبل أبناء المحافظة ويقدم لهم واجب الضيافة.

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وفاة رجل الأعمال "الدخيل الله"
سبق

شيعت، اليوم، جنازة رجل الأعمال صالح العلي الدخيل الله، من الجامع الكبير في محافظة البكيرية، ظهر اليوم السبت.واستقبل أبناؤه التعازي في مقبرة البكيرية، وفي مزرعة الفقيد شرق البكيرية. وللفقيد إسهامات وأعمال ومبادرات خيرية سواء على مستوى مدينته البكيرية أو منطقة القصيم، وله متحف معروف بالبكيرية يستقبل أبناء المحافظة ويقدم لهم واجب الضيافة.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:10 PM

وفاة رجل الأعمال "الدخيل الله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شيعت، اليوم، جنازة رجل الأعمال صالح العلي الدخيل الله، من الجامع الكبير في محافظة البكيرية، ظهر اليوم السبت.واستقبل أبناؤه التعازي في مقبرة البكيرية، وفي مزرعة الفقيد شرق البكيرية. وللفقيد إسهامات وأعمال ومبادرات خيرية سواء على مستوى مدينته البكيرية أو منطقة القصيم، وله متحف معروف بالبكيرية يستقبل أبناء المحافظة ويقدم لهم واجب الضيافة.

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