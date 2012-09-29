دبي تخفض قيمة فحص كورونا إلى 150 درهماً.. وهذه المعامل المعتمدة

شاملة كل النفقات

أصدرت هيئة الصحة بدبي قراراً بتخفيض سعر خدمة فحص مسحة الأنف لفيروس كورونا إلى 150 درهم بعد إن كان 370 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن إجراء الفحوصات وأخذ مسحة الأنف في دبي يقتصر على المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قبلها، أو من سلطة مدينة دبي الطبية، مبينةً أن القيمة تشمل كل الرسوم؛ ومنها أخذ المسحة وإجراء الفحص المخبري وإصدار النتيجة أو الشهادة.

كما يتوجب الامتناع عن فرض أية رسوم إضافية على الفحوصات المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، أو أخذ مسحة في موقع العمل أو المنازل أو غيرها.

وشددت "صحة دبي" على منع المختبرات من التعامل مع المنشآت الصحية غير المصرح لها من قبل صحة دبي، حيث يحظر استقبال أو استلام المسحات المرسلة من المنشآت الصحية غير المصرح لها بأخذ مسحات وغير المسجلة في نظام حصانة، وأنه على المنشآت الصحية المصرح لها بأخذ المسحات لفحص كوفيد-19، الالتزام بإدخال كل البيانات المطلوبة في نظام حصانة فور أخذ مسحة الفحص وتحديثها بشكل فوري.

وحددت الهيئة 17 مختبراً في دبي لإجراء فحوصات كوفيد-19 هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأمريكي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميد كلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.