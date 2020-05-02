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جمعية "جوار" توزع 100 سلة غذائية بحي "النكاسة" بمكة المكرمة

ضمن مشاريعها لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا

وزعت جمعية "جوار" 100 سلة غذائية مختلفة الأصناف، إضافة إلى 200 كرتون ماء، ضمن دورها في توزيع هذه السلال الغذائية ضمن الجمعيات الخيرية ومركز الأحياء العاملة في الأحياء المحجورة في مكة المكرمة، ومنها حي النكاسة.

وستقوم الجمعية بالتوزيع طيلة أيام شهر رمضان المبارك لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في توزيع هذه السلال الغذائية فريق "جوار" التطوعي بالجمعية.

ووقف على عملية التوزيع، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد محيل الصواط، ونائبه رئيس قسم الجمعيات محمد عمر الشهري، وعضو مجلس إدارة جمعية "جوار" باسم إبراهيم الشبيلي، ومدير عام الجمعية علي الفهمي، ومندوب إمارة منطقة مكة المكرمة محمد الحربي، ومندوبو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومدير مركز حي المسفلة إبراهيم الهندي.

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جمعية "جوار" توزع 100 سلة غذائية بحي "النكاسة" بمكة المكرمة
سبق

وزعت جمعية "جوار" 100 سلة غذائية مختلفة الأصناف، إضافة إلى 200 كرتون ماء، ضمن دورها في توزيع هذه السلال الغذائية ضمن الجمعيات الخيرية ومركز الأحياء العاملة في الأحياء المحجورة في مكة المكرمة، ومنها حي النكاسة.

وستقوم الجمعية بالتوزيع طيلة أيام شهر رمضان المبارك لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في توزيع هذه السلال الغذائية فريق "جوار" التطوعي بالجمعية.

ووقف على عملية التوزيع، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد محيل الصواط، ونائبه رئيس قسم الجمعيات محمد عمر الشهري، وعضو مجلس إدارة جمعية "جوار" باسم إبراهيم الشبيلي، ومدير عام الجمعية علي الفهمي، ومندوب إمارة منطقة مكة المكرمة محمد الحربي، ومندوبو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومدير مركز حي المسفلة إبراهيم الهندي.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:29 AM

جمعية "جوار" توزع 100 سلة غذائية بحي "النكاسة" بمكة المكرمة

ضمن مشاريعها لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزعت جمعية "جوار" 100 سلة غذائية مختلفة الأصناف، إضافة إلى 200 كرتون ماء، ضمن دورها في توزيع هذه السلال الغذائية ضمن الجمعيات الخيرية ومركز الأحياء العاملة في الأحياء المحجورة في مكة المكرمة، ومنها حي النكاسة.

وستقوم الجمعية بالتوزيع طيلة أيام شهر رمضان المبارك لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في توزيع هذه السلال الغذائية فريق "جوار" التطوعي بالجمعية.

ووقف على عملية التوزيع، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد محيل الصواط، ونائبه رئيس قسم الجمعيات محمد عمر الشهري، وعضو مجلس إدارة جمعية "جوار" باسم إبراهيم الشبيلي، ومدير عام الجمعية علي الفهمي، ومندوب إمارة منطقة مكة المكرمة محمد الحربي، ومندوبو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومدير مركز حي المسفلة إبراهيم الهندي.

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