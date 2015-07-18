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بهدفي "قوميز" و"الحافظ".. الهلال يكسب "بودافوكي المجري"

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره بودافوكي المجري بهدفين دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما في النمسا ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.

سجل هدفي الهلال قوميز وعبدالله الحافظ.

وشارك رزافان لوشيسكو مدرب الهلال بتشكيل مكون من: عبدالله المعيوف وعلي البليهي والبرتو بوتيا ومحمد البريك وحسن كادش ومحمد كنو وناصر الدوسري وسبيستيان جوفينكو وخالد الجبيع وسالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.

وفي الشوط الثاني شارك كل من: محمد الواكد وجانغ هيون سو وعبدالله الحافظ ومحمد الدوسري وياسر الشهراني ومحمد الشلهوب وأحمد أشرف وهتان باهبري وذعار العتيبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي "قوميز" و"الحافظ".. الهلال يكسب "بودافوكي المجري"
سبق

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره بودافوكي المجري بهدفين دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما في النمسا ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.

سجل هدفي الهلال قوميز وعبدالله الحافظ.

وشارك رزافان لوشيسكو مدرب الهلال بتشكيل مكون من: عبدالله المعيوف وعلي البليهي والبرتو بوتيا ومحمد البريك وحسن كادش ومحمد كنو وناصر الدوسري وسبيستيان جوفينكو وخالد الجبيع وسالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.

وفي الشوط الثاني شارك كل من: محمد الواكد وجانغ هيون سو وعبدالله الحافظ ومحمد الدوسري وياسر الشهراني ومحمد الشلهوب وأحمد أشرف وهتان باهبري وذعار العتيبي.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:17 PM

بهدفي "قوميز" و"الحافظ".. الهلال يكسب "بودافوكي المجري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره بودافوكي المجري بهدفين دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما في النمسا ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.

سجل هدفي الهلال قوميز وعبدالله الحافظ.

وشارك رزافان لوشيسكو مدرب الهلال بتشكيل مكون من: عبدالله المعيوف وعلي البليهي والبرتو بوتيا ومحمد البريك وحسن كادش ومحمد كنو وناصر الدوسري وسبيستيان جوفينكو وخالد الجبيع وسالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.

وفي الشوط الثاني شارك كل من: محمد الواكد وجانغ هيون سو وعبدالله الحافظ ومحمد الدوسري وياسر الشهراني ومحمد الشلهوب وأحمد أشرف وهتان باهبري وذعار العتيبي.

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