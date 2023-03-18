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"صحة بيشة" تعلق زيارات المرضى بجميع المستشفيات لمنع انتشار كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة في جميع المناطق

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق لمنع انتشار فيروس كورونا، ألغت صحة بيشة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات التابعة لصحة بيشة.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة أنه سيتم الاكتفاء بالزيارة الاستثنائية لمرضى أقسام التنويم بعدد شخصين للأقارب من الدرجة الأولى لكل مريض لمدة ساعة واحدة من الساعة ٤-٥ مساءً مع وجود تصريح مسبق عن طريق قسم أداء تجربة المريض لترتيب الزيارة مع المريض والتواصل مع أقاربه لتحديد الأشخاص المصرح لهم بالزيارة.

وتم منع الزيارات في العناية المركزة والاكتفاء بالتواصل عن طريق أطباء العناية المركزة وقسم تجربة المريض لشرح حالة المريض والخطة العلاجية، وأيضًا إيقاف جميع العمليات الاختيارية والتنويم غير الطارئ والاقتصار على العمليات الطارئة في المستشفيات، كما تم إيقاف جميع الإجراءات والخدمات التي تتطلب حضور المريض ويكتفي بالتواصل مع المريض وخدمته هاتفيًا.

وتم إغلاق جميع العيادات، وسيتم إرسال رسائل نصية للمرضى بتأجيل المواعيد وسوف يتم التواصل مع المرضى هاتفيًا عن طريق الطبيب المختص لتقديم الخدمة وإعادة جدولة المواعيد.

وكذلك تم إغلاق مركز السكر وسيتم التواصل مع المرضى وجدولة مواعيدهم وسيتم خدمتهم لتحديد المراكز الصحية التي سوف تقوم بخدمتهم وهي (مركز صحي مخطط٢ - مركز صحي الحرف).

يأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بالمستشفيات، وقد تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس ومنع انتشار العدوى، كما نأمل من المواطنين الالتزام بقرارات وتعليمات وزارة الصحة وتكريس جميع الجهود من أجل السيطرة على انتشار هذا المرض.

يُشار إلى أنه تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على استفسارات جميع المرضى وتخصيص رقم مباشر لخدمتهم على مدار الساعة، ونوه الجميع بأن الوضع مطمئن في جميع المستشفيات، وهذا الإجراء يأتي احترازيًا فقط ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.


وللاستفسارات يرجى التواصل على الخطوط المباشرة للمستشفيات:

مستشفى الملك عبدالله: 0176239808

مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة: 0176226613 تحويلة 1020

مستشفى الولادة والأطفال: 0176229300

مستشفى العلاية: 0551788583

مستشفى تثليث العام: 0172670880

مستشفى البشائر: 0559663413

مستشفى تبالة العام: 0176232903

مستشفى ترج العام: 0176333833

بيشة وزارة الصحة صحة بيشة زيارة المرضى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة بيشة" تعلق زيارات المرضى بجميع المستشفيات لمنع انتشار كورونا
سبق

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق لمنع انتشار فيروس كورونا، ألغت صحة بيشة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات التابعة لصحة بيشة.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة أنه سيتم الاكتفاء بالزيارة الاستثنائية لمرضى أقسام التنويم بعدد شخصين للأقارب من الدرجة الأولى لكل مريض لمدة ساعة واحدة من الساعة ٤-٥ مساءً مع وجود تصريح مسبق عن طريق قسم أداء تجربة المريض لترتيب الزيارة مع المريض والتواصل مع أقاربه لتحديد الأشخاص المصرح لهم بالزيارة.

وتم منع الزيارات في العناية المركزة والاكتفاء بالتواصل عن طريق أطباء العناية المركزة وقسم تجربة المريض لشرح حالة المريض والخطة العلاجية، وأيضًا إيقاف جميع العمليات الاختيارية والتنويم غير الطارئ والاقتصار على العمليات الطارئة في المستشفيات، كما تم إيقاف جميع الإجراءات والخدمات التي تتطلب حضور المريض ويكتفي بالتواصل مع المريض وخدمته هاتفيًا.

وتم إغلاق جميع العيادات، وسيتم إرسال رسائل نصية للمرضى بتأجيل المواعيد وسوف يتم التواصل مع المرضى هاتفيًا عن طريق الطبيب المختص لتقديم الخدمة وإعادة جدولة المواعيد.

وكذلك تم إغلاق مركز السكر وسيتم التواصل مع المرضى وجدولة مواعيدهم وسيتم خدمتهم لتحديد المراكز الصحية التي سوف تقوم بخدمتهم وهي (مركز صحي مخطط٢ - مركز صحي الحرف).

يأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بالمستشفيات، وقد تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس ومنع انتشار العدوى، كما نأمل من المواطنين الالتزام بقرارات وتعليمات وزارة الصحة وتكريس جميع الجهود من أجل السيطرة على انتشار هذا المرض.

يُشار إلى أنه تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على استفسارات جميع المرضى وتخصيص رقم مباشر لخدمتهم على مدار الساعة، ونوه الجميع بأن الوضع مطمئن في جميع المستشفيات، وهذا الإجراء يأتي احترازيًا فقط ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.


وللاستفسارات يرجى التواصل على الخطوط المباشرة للمستشفيات:

مستشفى الملك عبدالله: 0176239808

مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة: 0176226613 تحويلة 1020

مستشفى الولادة والأطفال: 0176229300

مستشفى العلاية: 0551788583

مستشفى تثليث العام: 0172670880

مستشفى البشائر: 0559663413

مستشفى تبالة العام: 0176232903

مستشفى ترج العام: 0176333833

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:24 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:47 AM

"صحة بيشة" تعلق زيارات المرضى بجميع المستشفيات لمنع انتشار كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة في جميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق لمنع انتشار فيروس كورونا، ألغت صحة بيشة زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات التابعة لصحة بيشة.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة أنه سيتم الاكتفاء بالزيارة الاستثنائية لمرضى أقسام التنويم بعدد شخصين للأقارب من الدرجة الأولى لكل مريض لمدة ساعة واحدة من الساعة ٤-٥ مساءً مع وجود تصريح مسبق عن طريق قسم أداء تجربة المريض لترتيب الزيارة مع المريض والتواصل مع أقاربه لتحديد الأشخاص المصرح لهم بالزيارة.

وتم منع الزيارات في العناية المركزة والاكتفاء بالتواصل عن طريق أطباء العناية المركزة وقسم تجربة المريض لشرح حالة المريض والخطة العلاجية، وأيضًا إيقاف جميع العمليات الاختيارية والتنويم غير الطارئ والاقتصار على العمليات الطارئة في المستشفيات، كما تم إيقاف جميع الإجراءات والخدمات التي تتطلب حضور المريض ويكتفي بالتواصل مع المريض وخدمته هاتفيًا.

وتم إغلاق جميع العيادات، وسيتم إرسال رسائل نصية للمرضى بتأجيل المواعيد وسوف يتم التواصل مع المرضى هاتفيًا عن طريق الطبيب المختص لتقديم الخدمة وإعادة جدولة المواعيد.

وكذلك تم إغلاق مركز السكر وسيتم التواصل مع المرضى وجدولة مواعيدهم وسيتم خدمتهم لتحديد المراكز الصحية التي سوف تقوم بخدمتهم وهي (مركز صحي مخطط٢ - مركز صحي الحرف).

يأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بالمستشفيات، وقد تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس ومنع انتشار العدوى، كما نأمل من المواطنين الالتزام بقرارات وتعليمات وزارة الصحة وتكريس جميع الجهود من أجل السيطرة على انتشار هذا المرض.

يُشار إلى أنه تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على استفسارات جميع المرضى وتخصيص رقم مباشر لخدمتهم على مدار الساعة، ونوه الجميع بأن الوضع مطمئن في جميع المستشفيات، وهذا الإجراء يأتي احترازيًا فقط ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.


وللاستفسارات يرجى التواصل على الخطوط المباشرة للمستشفيات:

مستشفى الملك عبدالله: 0176239808

مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة: 0176226613 تحويلة 1020

مستشفى الولادة والأطفال: 0176229300

مستشفى العلاية: 0551788583

مستشفى تثليث العام: 0172670880

مستشفى البشائر: 0559663413

مستشفى تبالة العام: 0176232903

مستشفى ترج العام: 0176333833

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