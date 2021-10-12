النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على 3 مخالفين ومقيم مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح محلية

قاموا بتفعيل الشرائح بطُرق مخالفة لتنفيذ عمليات نصب.. وتمت إحالتهم للنيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث؛ مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح اتصال محلية، تم تفعيلها بطُرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن جريمتهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، وضُبط بحوزتهم (49) شريحة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على 3 مخالفين ومقيم مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح محلية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث؛ مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح اتصال محلية، تم تفعيلها بطُرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن جريمتهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، وضُبط بحوزتهم (49) شريحة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:17 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:50 AM

القبض على 3 مخالفين ومقيم مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح محلية

قاموا بتفعيل الشرائح بطُرق مخالفة لتنفيذ عمليات نصب.. وتمت إحالتهم للنيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,153

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث؛ مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح اتصال محلية، تم تفعيلها بطُرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن جريمتهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، وضُبط بحوزتهم (49) شريحة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة