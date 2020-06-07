أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 171 ألفًا و789 شخصًا. وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن عدد الوفيات جراء مضاعفات فيروس (كوفيد 19) بلغت 72 شخصًا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتوفين 8 آلاف و291 شخصًا. وأشار جهانبور إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي سجلت حتى الآن 134 ألفًا و349 شخصًا. واستطرد: أن 2596 شخصًا من المصابين بكورونا حالتهم حرجة في وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات في إيران.

72 وفاة و2364 إصابة جديدة بكورونا في إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-07 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 171 ألفًا و789 شخصًا.



وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن عدد الوفيات جراء مضاعفات فيروس (كوفيد 19) بلغت 72 شخصًا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتوفين 8 آلاف و291 شخصًا.



وأشار جهانبور إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي سجلت حتى الآن 134 ألفًا و349 شخصًا.



واستطرد: أن 2596 شخصًا من المصابين بكورونا حالتهم حرجة في وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات في إيران.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 02:40 PM

72 وفاة و2364 إصابة جديدة بكورونا في إيران ليصل إجمالي الإصابات إلى 171 ألفًا و789 شخصًا





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 171 ألفًا و789 شخصًا.



وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن عدد الوفيات جراء مضاعفات فيروس (كوفيد 19) بلغت 72 شخصًا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتوفين 8 آلاف و291 شخصًا.



وأشار جهانبور إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي سجلت حتى الآن 134 ألفًا و349 شخصًا.



واستطرد: أن 2596 شخصًا من المصابين بكورونا حالتهم حرجة في وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات في إيران.